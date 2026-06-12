Amancio celebra la graduación de nuevos cuadros

Por Giosber Pérez Tamayo

Amancio, Las Tunas.- La Escuela Municipal del Partido en Amancio, acogió la edición 50 del entrenamiento de reservas para cuadros de las organizaciones políticas y de masas, donde nueve estudiantes discutieron su taller final.

Entre ellos, cuatro pertenecen a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), dos a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), e igual cantidad a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), mientras que uno se presentó por los Comité de Defensa de la Revolución (CDR).

La alumna más integral en la graduación de los nuevos dirigentes para su posterior trabajo en las organizaciones políticas y de masas, resultó la Doctora Dailis Martínez Martí, representando al sindicato de salud, quien refirió sentir un gran honor, señaló que obtuvieron mucha experiencia a partir del vínculo con la base participando en varias actividades junto al pueblo, aportando saberes en cada una de ellas.

Martínez Martí agregó que la CTC en estos momentos tiene varios retos, entre los que destacó, llegar más a los trabajadores, que los cuadros hagan suyos los problemas de estos y contribuir a resolverlos.

Por su parte Elvis Norys Castillo Morales, al frente de la Escuela Municipal del Partido en Amancio, reconoció la calidad de los egresados y dijo que este curso fue atípico, el cual comenzó el 8 de abril, efectuándose en la localidad debido a las complejidades para poder viajar a la cabecera provincial.

Subrayó que entre los temas impartidos estuvieron, el acontecer nacional e internacional, la ética, cualidades de los cuadros, los métodos de la comunicación política, principios de la dirección, así como las características del Sistema Político Cubano.

» Los alumnos tuvieron la oportunidad de participar en sesiones de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Al mismo tiempo profundizaron en la historia de sus organizaciones, las perspectivas de la economía cubana, las formas de hacer trabajo político ideológico y la subversión.» agregó.

El taller final de la edición 50 del entrenamiento de reservas para cuadros de las organizaciones estuvo presidido por Milesis Canales Villafaña, miembro del Buró del Partido Comunista de Cuba en Amancio, quien al realizar las conclusiones destacó que hoy la defensa de la Patria es el principal deber que tienen, junto a la labor ideológica y la producción de alimentos.

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