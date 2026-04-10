Celebran en Colombia aniversario 65 de creados los círculos infantiles

Colombia, Las Tunas.- Una obra de infinito amor lo son los círculos infantiles en Cuba creados luego de triunfar la Revolución en abril de 1961, bajo la guía e idea certera de Vilma Espín Guillois en apoyo a las madres que se incorporaban al empleo.

El aniversario 65 de su creación se celebró en el municipio de Colombia en el círculo infantil Dulce Amanecer, primera entidad de su tipo en el territorio que actualmente acoge a 133 infantes.

La celebración se dedicó al Comandante en Jefe Fidel Castro Rúz en el centenario de su natalicio, la cual fue amenizada con poesías, cantos y danzas que tuvieron como protagonistas a los más pequeños, los que deleitaron a los presentes siempre acompañados de sus seños.

De manera especial estuvo invitado el proyecto infantil Pelly y Pachacho, cuyas travesuras y divertidos juegos llenaron de risas y emociones a los participantes.

La ocasión permitió resaltar la labor de educadoras, personal de apoyo y familias, quienes contribuyen diariamente al desarrollo integral de los niños de cero a seis años.

Estuvieron presentes en la festividad Yandry Otaño Guerra, Primer Secretario del Comité Municipal del Partido, Elvis Espinosa García P2residente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Héctor Ramón Pérez Zequeira, Intendente; representantes de la Federación de Mujeres Cubanas, de la Dirección General de Educación, junto a educandos, familiares y trabajadores del centro.

Además del círculo infantil Dulce Amanecer, Colombia cuenta con el Semillitas de Caguairán, los que junto a la Casita Infantil Meñique atienden a más de 300 niños.

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