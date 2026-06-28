Los Leñadores a otra final 

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas aseguraron hoy su presencia en la final de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano al vencer 7×5 a los Cachorros de Holguín en el estadio Julio Antonio Mella.

El duelo comenzó con dominio visitante: Holguín golpeó temprano con tres carreras en los dos primeros capítulos, incluido un cuadrangular de Michael Gorguet que silenció por momentos el bosque tunero.

La ventaja se amplió con otro batazo de vuelta completa de Euclides Pérez, lo que parecía encaminar el desafío hacia terreno holguinero.

Sin embargo, la reacción local llegó en el sexto episodio, convertido en un torbellino ofensivo. Un racimo de cinco anotaciones, impulsado por los batazos de Osmán Caruncho, Luis Antonio Pérez y Yosvani Alarcón, más el empuje adicional de José Amaury Noroña, volteó el marcador y desató la euforia en las gradas.

La tropa de Abeicy Pantoja mostró temple en el momento justo y supo aprovechar cada oportunidad ofensiva para inclinar la balanza.

El relevo de Rodolfo Díaz resultó clave: contuvo el empuje rival y sostuvo la diferencia hasta el out 27, adjudicándose la victoria.

Con tres triunfos en casa y uno como visitante, los verdirrojos cerraron la semifinal con autoridad y aguardan ahora por el vencedor de la otra llave para disputar el título de la temporada.

Este desenlace confirma el carácter combativo de los tuneros, capaces de revertir un inicio adverso y transformar el Julio Antonio Mella en escenario de celebración.

Las Tunas alcanzó su quinta final en los últimos seis torneos y elevó a siete sus presencias en finales recientes. Estuvieron en las de las Series Nacionales 62, 63 y 64, además de las ediciones III y IV de la Liga Élite.

En ese recorrido conquistaron los títulos de las Series Nacionales 62 y 63, una marca que los confirma como el mejor equipo de Cuba en los últimos años.

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