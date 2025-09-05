Equipo Cuba juvenil debuta con victoria en el Mundial de Béisbol

Las Tunas.- El equipo Cuba de béisbol juvenil dirigido por el tunero Abeyci Pantoja debutó con victoria ante Sudáfrica con marcador de 10×0, en la ciudad japonesa de Okinawa.

Los cubanos, máximos ganadores de estos torneos contaron con la excelente labor de Leandro Forteza, quien solo aceptó un jit en cinco entradas.

Los cubanitos ligaron seis inatrapables y aprovecharon igual cantidad de errores de los africanos para abrir el marcador.

En otros resultados del grupo A, Corea se impuso a Puerto Rico por 5-2, Estados Unidos blanqueó a Panamá, 9-0, y Alemania sorprendió 5-4 a Australia en el apartado B.

Cuba enfrentará en la próxima fecha a Italia y luego se verá las caras con Japón, Puerto Rico y Corea, por ese orden.

Los dirigidos por Abeyci Pantoja buscarán uno de los tres cupos a la superronda, de la cual saldrán los finalistas.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube