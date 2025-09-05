Radio Victoria en Vivo

Equipo Cuba juvenil debuta con victoria en el Mundial de Béisbol

Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Por: Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- El equipo Cuba de béisbol juvenil dirigido por el tunero Abeyci Pantoja  debutó con victoria ante Sudáfrica con marcador de 10×0, en la ciudad japonesa de Okinawa.

Los cubanos, máximos ganadores de estos torneos  contaron con la excelente labor de Leandro Forteza, quien solo aceptó un jit en cinco entradas.

Los cubanitos ligaron seis inatrapables y aprovecharon igual cantidad de errores de los africanos para abrir el marcador.

En otros resultados del grupo A, Corea se impuso a Puerto Rico por 5-2, Estados Unidos blanqueó a Panamá, 9-0, y Alemania sorprendió 5-4 a Australia en el apartado B.

Cuba enfrentará en la próxima fecha a  Italia y luego se verá las caras con  Japón, Puerto Rico y Corea, por ese orden.

Los dirigidos por Abeyci Pantoja buscarán uno de los tres cupos a la superronda, de la cual saldrán los finalistas.




