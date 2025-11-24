Aldo Castel y Cuba se medirán a Argentina rumbo al Mundial Qatar 2027

Las Tunas.- La selección nacional masculina de baloncesto de Cuba se prepara para un nuevo desafío en la ruta clasificatoria de FIBA Américas hacia la Copa del Mundo Qatar-2027. El próximo 27 de noviembre, el Coliseo de la Ciudad Deportiva en La Habana será escenario del duelo entre los cubanos y la poderosa escuadra de Argentina, en un choque que marcará el inicio del camino en el Grupo D del evento.

El tunero Aldo Castel figura entre los convocados que defenderán la camiseta de la Mayor de las Antillas en este compromiso de alto nivel. Tras el partido en la capital cubana, los dirigidos por Osmel Planas viajarán a Buenos Aires para devolver la visita el 1 de diciembre, antes de enfrentar posteriormente a las selecciones de Uruguay y Panamá.

El conjunto caribeño afrontará la serie con varias bajas notables. La más trascendental es la de Jasiel Rivero, quien se recupera de una lesión sufrida en sus primeros juegos de la Euroliga con el Estrella Roja, según confirmó el propio DT Planas.

Tampoco estarán disponibles Yoanki Mencía y Joel Cubillas, mientras que otro de los posibles ausentes es Howard Sant-Roos.

El duelo contra Argentina será una prueba de fuego para los cubanos, que intentarán aprovechar la localía en La Habana y la energía de su afición para sumar un triunfo clave en sus aspiraciones mundialistas.

Nómina cubana.

– Pedro Bombino

– Marcos Chacón

– Reynaldo García

– Karel Guzmán

– Brayan Canteros

– Tito Casero

– Neysser Coutín

– Marlon Díaz

– Yoscar Dinza

– Ariel Ferrán

– Joan Gutiérrez

– Ibrahin Hechavarría

– Anthony Rodríguez

– Arlen Zaporta

– Kevin Zúñiga

– Aldo Castell

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube