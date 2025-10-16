Tunera Zaydamis Márquez participará en la Sordolimpiada de Tokio

Las Tunas.- La ciclista tunera, Zaydamis Márquez Cordoví estará en los XXV Juegos Olímpicos para Sordos, evento que acogerá Japón del 17 al 26 noviembre venideros.

Junto a Zaydamis viajará el entrenador del Balcón del Oriente cubano, Ramón Acosta, preparador de la tunera para esta lid internacional.

Márquez Cordoví participará en su segundo juegos, pues en el 2022 asistió a los Juegos Sordolímpicos de Caxias do Sul en Brasil, donde consiguió el noveno lugar en la ruta de kilómetros, sexta en la contrarreloj (25 kilómetros) y quinta en la carrera por puntos (20).

La muchacha de Las Tunas es corredora de velocidad en el atletismo y nunca había montado una bicicleta hasta que un día decidió “probar” suerte y ahora está enamorada de su nuevo deporte.

Zaydamis Márquez intentará en Tokio superar su actuación en Brasil y volverá a poner en alto el nombre de su provincia en un evento múltiple.

/lrc/

La comitiva cubana está integrada por 31 deportistas y solo repiten seis de los que estuvieron en la localidad brasileña de Caxias do Sul hace tres años, así que se probarán por primera vez en una Sordolimpiada.