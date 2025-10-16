16 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Tunera Zaydamis Márquez participará en la Sordolimpiada de Tokio

16 de Oct de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   9
Portada » Noticias » Deporte » Tunera Zaydamis Márquez participará en la Sordolimpiada de Tokio

Las Tunas.- La ciclista tunera, Zaydamis Márquez Cordoví estará en los XXV Juegos Olímpicos para Sordos, evento que acogerá Japón del 17 al 26 noviembre venideros.

Junto a Zaydamis viajará el entrenador del Balcón del Oriente cubano, Ramón Acosta,  preparador de la tunera para esta lid internacional.

Márquez Cordoví participará en su segundo juegos, pues en el 2022  asistió a los Juegos Sordolímpicos de Caxias do Sul en Brasil, donde consiguió el noveno lugar en la ruta de kilómetros, sexta en la contrarreloj (25 kilómetros) y quinta en la carrera por puntos (20).

La muchacha de Las Tunas es corredora de velocidad en el atletismo y nunca había montado una bicicleta hasta que un día decidió “probar” suerte y ahora está enamorada de su nuevo deporte.

Zaydamis Márquez  intentará en Tokio superar su actuación en Brasil y volverá a poner en alto el nombre de su provincia en un evento múltiple.

 

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

La comitiva cubana está integrada por 31 deportistas y solo repiten seis de los que estuvieron en la localidad brasileña de Caxias do Sul hace tres años, así que se probarán por primera vez en una Sordolimpiada.

 

Temas:

Últimas noticias

Protagonista Uneac en la Jornada de la Cultura Cubana en Las Tunas

Del 10 al 20 del presente mes la provincia de Las Tunas se viste de gala con la Jornada de la Cultura Cubana, un evento donde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en el territorio ejerce un rol protagónico con un amplio y diverso programa de actividades.

Embalses con poca agua, aunque llueve

La presa El Rincón, la mayor suministradora a la capital tunera mantiene bajo su nivel aunque en lo que va de octubre ha llovido con cierta frecuencia, manifestó a Tiempo21 Oscar Carralero Suárez, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado.

Más leido

Otras Noticias

Los Leñadores doblegan a las Avispas

Los Leñadores doblegan a las Avispas

Los Leñadores de Las Tunas se llevaron el primer duelo ante las Avispas 13×7, con una ofensiva productiva y par de racimos de cinco en la primera y la tercera entrada, en el estadio Guillermón Moncada.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *