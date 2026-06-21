Leñadores noquean a Cachorros en inicio de semifinales

Las Tunas-. Los Leñadores de Las Tunas arrancaron con fuerza las semifinales de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano y dejaron claro que su ofensiva está lista para marcar diferencias.

En el estadio Julio Antonio Mella, los tuneros noquearon 24×12 a los Cachorros de Holguín en un duelo que se convirtió en festival de batazos y que les otorga la primera victoria en la serie pactada al mejor de siete.

El partido fue un carrusel de emociones desde temprano. Tras un segundo inning de seis anotaciones, los verdirrojos parecían tomar el control, pero la reacción holguinera llegó de inmediato con un racimo de cinco carreras, tres de ellas impulsadas por un jonrón de Leonardo Montero.

Ni Yosmel Garcés ni Rubén Rodríguez, abridores de ambos conjuntos, lograron contener la avalancha ofensiva y se marcharon rápido del montículo.

La igualdad duró poco. Un cuadrangular de Yassel Izaguirre abrió el tercer capítulo y devolvió la confianza a los tuneros, que aprovecharon también los errores defensivos de sus rivales.

En el quinto episodio, Henry Quintero disparó su segundo jonrón de la tarde y Luis Antonio Pérez sumó otro, dentro de un ataque de ocho carreras que inclinó definitivamente la balanza.

La sentencia llegó en el sexto, cuando José Amaury Noroña conectó un batazo de vuelta completa con dos compañeros en base, sellando la victoria por la regla de la misericordia.

La ofensiva tunera acumuló 22 imparables, incluidos cinco cuadrangulares, y castigó sin piedad a un cuerpo de pitcheo rival que no encontró respuestas. Rodolfo Díaz se acreditó el triunfo tras trabajar cuatro entradas con apenas dos carreras permitidas, mientras que Jesús Enrique Pérez cargó con la derrota.

El marcador final refleja la magnitud de un choque donde los bates fueron protagonistas y donde los Leñadores dieron el primer hachazo en busca de la final.

Este lunes, ambos equipos volverán a enfrentarse en el mismo escenario, mientras que en el estadio Latinoamericano comenzará la otra semifinal entre Industriales y Mayabeque.

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