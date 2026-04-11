Docencia y deporte sin interrupción en la EIDE Carlos Leyva

Las Tunas.- En medio de las complejidades que han marcado los últimos meses, la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) «Carlos Leyva» de Las Tunas se mantiene firme en su esencia.

Así lo asegura su directora, Aracelia Sánchez Iglesias, quien detalló el proceso de adaptación que ha atravesado el centro en tres etapas organizativas para garantizar la continuidad docente y deportiva de sus alumnos. En un contexto donde los eventos competitivos se detuvieron, la prioridad inicial fue la desconcentración.

“En el primer momento nos acogimos a las medidas iniciales que eran desconcentrar la escuela”, explicó Sánchez. Durante esta fase, los alumnos de los municipios regresaron a sus zonas de residencia para continuar su docencia y entrenamientos en combinados deportivos cercanos, mientras que solo los niños del municipio cabecera permanecieron en la instalación.

«Ante la necesidad de estabilizar a los estudiantes provenientes de zonas más intrincadas, se implementó una segunda etapa. A través de coordinaciones con el Gobierno y Educación Provincial, se concentró nuevamente a 88 niños que enfrentaban dificultades para llegar a sus escuelas en los municipios. Estos alumnos se integraron con un régimen de pase cada 22 días para mantener la continuidad docente en la propia EIDE.

Actualmente, el centro se encuentra en una tercera etapa organizativa, con el objetivo de alcanzar el 100 por ciento de la matrícula de cara al cierre del curso escolar. “Estamos involucrando a todos los que nos quedaban”, señaló la directora, destacando que el sistema de pases garantizado por Transporte Escolar permitirá finalizar el período lectivo en óptimas condiciones y tener controlados a los atletas para la continuidad del próximo curso.

El deporte no se detiene Aunque la esfera docente fue priorizada durante las diferentes fases, Aracelia Sánchez subrayó que la esencia deportiva de la institución permanece inalterable.

“Aunque no tenemos específicamente un tiempo determinado si se va a competir, la preparación se ha mantenido”, afirmó.

Para mantener la motivación de los estudiantes, la escuela ha intensificado el trabajo en los elementos técnicos y la creación de bases físicas. Una estrategia clave ha sido la inserción en las tomas deportivas que se realizan a nivel de base en toda la provincia.

“Esto ha traído expectativas positivas cada uno de los atletas porque ha mantenido su interés y su motivación por la continuidad de la preparación deportiva durante toda esta etapa”, agregó. La directora también destacó la integración de 17 atletas tuneros que residen en centros nacionales, quienes se encuentran actualmente insertados en el proceso docente deportivo de la EIDE y protegidos por la estructura del centro.

Un mensaje de resistencia

Al hacer un balance de un curso escolar atípico, marcado por la ausencia de competencias, Sánchez Iglesias envió un mensaje sobre el compromiso de la institución.

“El mensaje de la EIDE tunera es que continuaremos formando atletas bajo cualquier condición porque son atletas revolucionarios los que formamos aquí. Por tanto, van a estar aquí para defender, tanto en escenarios deportivos o en cualquier escenario que estén, porque esa es la esencia de la formación que nosotros hacemos”. “Seguiremos formando atletas revolucionarios, integrados y dispuestos a trabajar y actuar en cualquier trinchera de combate que sea convocada”, concluyó la directora, dejando claro que la voluntad formativa de la escuela no se negocia, incluso en los momentos de mayores desafíos logísticos y organizativos.

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