Pentatlón moderno: Cuba logra bronce por equipos con aporte tunero

Las Tunas.- El equipo femenino cubano de pentatlón moderno brilló en el Abierto Panamericano en Argentina, al conquistar la medalla de bronce en la modalidad por equipos.

La escuadra estuvo integrada por la tunera Diana Leyva, la holguinera Adriana Sanamé y la villaclareña Lisandra Puentes, quienes lograron posicionarse en el tercer lugar del podio, solo superadas por los conjuntos de Guatemala y Argentina.

Este resultado no solo representa un logro deportivo, sino que también garantiza dos plazas para Cuba en el sexo femenino rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, consolidando el avance del pentatlón moderno cubano.

En la competencia individual femenina, Adriana Sanamé se ubicó en el décimo lugar con un total de 1236 puntos, destacando especialmente en la prueba de láser-run, donde terminó en el octavo puesto con 531 unidades.

Por su parte, Diana Leyva alcanzó la duodécima posición con 1198 puntos, sobresaliendo en natación al finalizar cuarta con 258 unidades, y en esgrima, donde fue octava con 218 puntos.

Ambas atletas concluyeron en los puestos sexto y séptimo entre las pentatletas del área de Centroamérica y el Caribe, lo que refuerza el potencial competitivo de Cuba en la región.

Aún restan las pruebas de relevos para cerrar la participación cubana en este evento continental, donde se espera que el equipo cubano continúe demostrando su talento.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube