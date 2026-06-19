Ever Castro Martínez conquista la plata en la jabalina del Grand Prix de Túnez

Ever Castro Martínez conquista la plata en la jabalina del Grand Prix de Túnez

Las Tunas.- El tunero Ever René Castro Martínez volvió a brillar en el escenario internacional al conquistar la medalla de plata en la prueba de jabalina F41 del Grand Prix de Paratletismo de Túnez, con un lanzamiento de 37.29 metros.

El “pequeño gigante” de Maniabón, confirmó su condición de referente en la categoría al mantener una secuencia sólida y técnica frente a rivales de alto nivel. Solo el indonesio Ansyari, con un registro de 40.97 metros, logró superarlo en la clasificación final, mientras que el marfileño Kah Michel Ye completó el podio con 34.98 metros.

Este resultado confirma la vigencia del “pequeño gigante” de Maniabón, que en la edición anterior del certamen había alcanzado la medalla de oro en su especialidad.

Este año, además de competir en la jabalina, Castro Martínez asumió el reto de debutar en la bala, donde finalizó quinto, mostrando versatilidad y disposición para crecer en nuevas pruebas.

Su desempeño en Túnez ratifica la estabilidad competitiva y la capacidad de adaptación de un atleta que ya sabe lo que es subir a lo más alto del podio y que mantiene intacta la ambición de seguir sumando éxitos internacionales.

El lanzador cubano, símbolo de constancia y superación, continúa escribiendo su historia entre los grandes del para atletismo mundial.

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