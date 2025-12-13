Las Tunas concluye un Torneo Clausura marcado por la irregularidad

Las Tunas.- El equipo de Las Tunas concluyó su participación en el Torneo Clausura con una derrota de 0-3 frente a Guantánamo.

El partido, disputado este viernes, fue reflejo de una campaña marcada por la irregularidad y las dificultades organizativas de la justa. Con apenas tres puntos acumulados, los tuneros se despidieron desde el fondo de la tabla, dejando una temporada para el olvido.

La victoria permitió a Guantánamo asegurar su derecho a disputar el partido por el tercer lugar. El conjunto oriental mostró solidez en el cierre de la campaña y ahora se prepara para enfrentar a Villa Clara, con la ilusión de conquistar la medalla de bronce.

El Clausura también definió a sus protagonistas principales. Santiago de Cuba arrasó con un 5-0 sobre Cienfuegos, alcanzando 10 puntos y sellando su pase a la final de manera incontestable. En paralelo, La Habana venció 1-0 a Villa Clara gracias a un gol de Yoandir Puga, asegurando así su boleto para medirse a los santiagueros en la gran final.

El desenlace del certamen se vivirá este domingo en el estadio sintético de La Polar. A las 10:00 a.m. se jugará el partido por el tercer lugar entre Guantánamo y Villa Clara, mientras que a las 3:00 p.m. se disputará la gran final entre Santiago de Cuba y La Habana, un clásico del fútbol cubano que promete intensidad y espectáculo para definir al campeón de la temporada.

/lrc/

