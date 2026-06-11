Los Leñadores no pueden con la ofensiva de los Huracanes 

Las Tunas.– La clasificación de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano vivió este jueves un vuelco importante: los Huracanes de Mayabeque regresaron a la zona de privilegio tras noquear 13×1 a los Leñadores de Las Tunas en el estadio Julio Antonio Mella.
El triunfo mayabequense, combinado con la derrota de los Cazadores de Artemisa, les permitió sumar su decimoquinto éxito y avivar la lucha por los cupos a semifinales.
La ofensiva visitante fue demoledora, con 13 imparables y protagonismo de Jeison Martínez (doble, jonrón y cuatro impulsadas) y Lázaro Ponce (de 3-2, cuadrangular y dos remolques).
Desde el montículo, el derecho Kevin Hernández se erigió en figura al caminar la ruta completa de siete entradas, con apenas dos indiscutibles y cuatro ponches. En contraste, el guantanamero Enyer Fernández cargó con la derrota tras tres capítulos de labor, en los que permitió cuatro hits, cinco boletos y cinco limpias.
El relevista Keniel Ferraz, recién reincorporado al bullpen, tampoco encontró estabilidad.
El resultado dejó a los tuneros sin respuestas en su propia casa y evidenció nuevamente las dificultades por las que atraviesa su ofensiva.
Con este revés, Las Tunas (17-14) se mantiene en la segunda posición, detrás de Industriales (21-12), y apenas por delante de Holguín (17-16). Más abajo aparecen Mayabeque (15-17), Artemisa (14-17) y Matanzas (11-19), todos inmersos en una cerrada pugna por los boletos a la fase semifinal.
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