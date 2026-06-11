Los Leñadores no pueden con la ofensiva de los Huracanes

Los Leñadores no pueden con la ofensiva de los Huracanes

Las Tunas.– La clasificación de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano vivió este jueves un vuelco importante: los Huracanes de Mayabeque regresaron a la zona de privilegio tras noquear 13×1 a los Leñadores de Las Tunas en el estadio Julio Antonio Mella.

El triunfo mayabequense, combinado con la derrota de los Cazadores de Artemisa, les permitió sumar su decimoquinto éxito y avivar la lucha por los cupos a semifinales.

La ofensiva visitante fue demoledora, con 13 imparables y protagonismo de Jeison Martínez (doble, jonrón y cuatro impulsadas) y Lázaro Ponce (de 3-2, cuadrangular y dos remolques).

Desde el montículo, el derecho Kevin Hernández se erigió en figura al caminar la ruta completa de siete entradas, con apenas dos indiscutibles y cuatro ponches. En contraste, el guantanamero Enyer Fernández cargó con la derrota tras tres capítulos de labor, en los que permitió cuatro hits, cinco boletos y cinco limpias.

El relevista Keniel Ferraz, recién reincorporado al bullpen, tampoco encontró estabilidad.

El resultado dejó a los tuneros sin respuestas en su propia casa y evidenció nuevamente las dificultades por las que atraviesa su ofensiva.

Con este revés, Las Tunas (17-14) se mantiene en la segunda posición, detrás de Industriales (21-12), y apenas por delante de Holguín (17-16). Más abajo aparecen Mayabeque (15-17), Artemisa (14-17) y Matanzas (11-19), todos inmersos en una cerrada pugna por los boletos a la fase semifinal.

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