Yosvani Alarcón, el motor ofensivo de los Leñadores en la Serie Nacional 64

Las Tunas.- La ofensiva de los Leñadores de Las Tunas tiene un nombre propio durante la Serie 64: Yosvani Alarcón Tardío.

El experimentado receptor (ahora tercer bate y designado) volvió a demostrar que su madero es incansable y que su liderazgo resulta vital para el éxito de los verdirrojos, que terminaron en la cima de la tabla y aseguraron su clasificación directa a la venidera Liga Élite.

Los números hablan por sí solos. Alarcón produjo un total de 127 carreras, con 57 anotadas y 70 impulsadas, consolidándose como uno de los bateadores más productivos del campeonato. Su línea ofensiva fue de .373/.447/.537/.984 (AVG/OBP/SLG/OPS), cifras que lo colocan entre los más temidos en el cajón de bateo.

Además, conectó más de 20 extrabases, desglosados en 15 dobles, un triple y 9 cuadrangulares, acumulando 144 bases totales. Su disciplina en el plato también quedó reflejada en los 39 boletos recibidos, frente a solo 23 ponches, una muestra clara de la paciencia y madurez que ha alcanzado en su carrera.

Como colofón a su brillante campaña, en la última jornada de la Serie 64, Alarcón alcanzó un registro histórico al convertirse en el primer bateador en conectar al menos 100 indiscutibles en dos Series Nacionales de 75 juegos. Un logro que engrandece aún más su trayectoria y que llega acompañado de los números astronómicos que dejó en esta temporada.

El aporte de Alarcón fue determinante para que los Leñadores se adueñaran del primer puesto. Su consistencia ofensiva y capacidad de respuesta en momentos claves lo ratifican como una de las figuras imprescindibles del béisbol cubano actual.

Datos: Béisbol en Cuba y Baseball Forever.

