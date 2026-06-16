Se restablece progresivamente el servicio de agua en la ciudad de Las Tunas

Se restablece progresivamente el servicio de agua en la ciudad de Las Tunas

Las Tunas.- El servicio de agua en la ciudad de Las Tunas comenzó a restablecerse después de varios días de interrupción en la entrega desde la potabilizadora El Rincón, la principal fuente que tiene la urbe.

Al informarlo Alexis Espinosa Fernández, el director en funciones de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, precisó que desde este domingo 14 de junio se realizó la distribución según el orden establecido por circuitos, un proceso lento porque las conductoras y las redes necesitan de un tiempo prudencial para recuperarse.

Significó que independientemente de que en estos momentos están funcionando las tres fuentes, o sea el Rincón, Piedra Hueca y Cayojo, el servicio no estará a plena capacidad debido a las frecuentes y prolongadas interrupciones que por falta de combustible se mantiene en el suministro de energía eléctrica.

Esa es la causa que más afectaciones provoca hoy al abasto en toda la provincia y por tanto recomendó a la población estar atenta para cuando dispongan de la entrega colectar el mayor volumen de agua posible.

Hoy la provincia tiene una situación favorable con el almacenamiento pues prácticamente todos los embalses tienen cantidades suficientes y posibilidades de incrementar sus niveles en estos meses, los más lluviosos del año, refirió el director en funciones de la empresa de Acueducto y Alcantarillado en Las Tunas.

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