Más de 73 mil tuneros serán beneficiados con el aumento de pensiones

Las Tunas.- El 94 por ciento de las 78 mil 230 personas acogidas al régimen de la Seguridad Social en la provincia de Las Tunas serán beneficiadas con el aumento a sus pensiones, medida que comienza a hacerse efectiva este 20 de agosto.

En el territorio están creadas todas las condiciones para cumplir la disposición con el pago, ese día, al primer grupo, aseguró Imandra Peláez, jefa del Departamento de Seguridad Social en la Dirección Provincial de Trabajo.

De conjunto con las instituciones financieras y Correos de Cuba se han adoptado las medidas organizativas en cada uno de los ocho municipios para brindar la atención que merecen estas personas; la mayoría de la tercera edad. Todo el proceso ha contado, además, con el apoyo de los gobiernos y el programa de los trabajadores sociales de nuestro propio ministerio, añadió la especialista.

En la provincia de Las Tunas el 52 por ciento del total de los acogidos al régimen de la Seguridad Social devengan su pensión a través de tarjetas magnéticas. Sin embargo, solo en tres municipios hay cajeros automáticos, el resto lo hace vinculado por nóminas electrónicas en las tres instituciones financieras existentes.

Para evitar afluencia masiva el primer día, más allá de la existencia de un calendario por grupos y fechas, se ha realizado una campaña de información y comunicación desde hace varias jornadas, y en cada banco habrá un trabajador social para orientar y ofrecer ayuda, aseguró la jefa de la Seguridad Social en Las Tunas.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube