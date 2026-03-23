En Las Tunas Día Meteorológico Mundial desde la investigación

Las Tunas.- Con el tema Observar hoy para proteger el mañana, se celebra este 23 de marzo otra vez el Día Meteorológico Mundial. La conmemoración en Las Tunas sobre todo expone la contribución fundamental de los servicios de su Centro Meteorológico Provincial (CMP) a la seguridad y al bienestar de la sociedad.

“A lo largo de más 30 años, nuestros técnicos y especialistas han logrado mantener una alta eficiencia en los pronósticos con una estrecha vigilancia de todas las condiciones meteorológicas de la provincia y mares adyacentes, señaló el máster en ciencias Alexei Moreno Borges, el director de la institución.

Subrayó la valía y precisión de las informaciones de las dos estaciones meteorológicas para conformar el pronóstico transmitido diariamente a toda la provincia.

“Hemos estado presente en cada medio de comunicación, dígase Radio, Televisión y redes sociales dando la información confiable y oportuna del tiempo para mantener a la población y a las autoridades bien actualizadas.

“El paso del huracán Melissa sin dudas marcó un hito en nuestro trabajo durante el 2025 siguiendo minuto a minuto uno de los eventos de este tipo más peligrosos que ha pasado por nuestro país. “Fueron días que parecieron tener más de 24 horas, de labor intensa ratificando la experiencia ganada por la meteorología en Cuba en décadas de trabajo en el pronóstico y análisis de ciclones tropicales, una labor que es referencia obligada durante la temporada de huracanes”.

Explicó que animados por esos y otros logros, el colectivo del CMP tunero celebra la efeméride del 23 de marzo, desarrollando ese propio día el Taller Provincial la Meteorología en Las Tunas, Avances y Desarrollo, un evento que realizan desde hace 19 años.

En el mismo se presentaran las investigaciones más recientes que contienen resultados de los diferentes proyectos territoriales y nacionales que dan respuesta a problemáticas ambientales en la localidad y en Cuba. Sobresale entre ellos una monografía del clima en las provincias orientales trabajado en alianza con profesionales de Santiago de Cuba.

“En ella se detallan las condiciones del tiempo y el clima en los municipios tuneros, una importante herramienta para que los decisores y la población tengan información confiable y oportuna de cómo se han comportado las condiciones meteorológicas en los últimos años y también una proyección de los escenarios climáticos que vamos a estar viviendo próximamente».

“También se presentarán indagaciones del proyecto Mi Costa en Jobabo, Colombia y Amancio, municipios del sur de Las Tunas donde se desarrolla buscando más resiliencia y mayor preparación de sus habitantes ante el cambio climático, principalmente en las comunidades costeras”.

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