23 de marzo de 2026

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Las Tunas

En Las Tunas Día Meteorológico Mundial desde la investigación

23 de Mar de 2026
, por Esnilda Romero Mañas
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Temas: Centro Provincil de meteorología - Día meteorologico Mundia - Las Tunas

Últimas noticias

Urge potenciar alimentos alternativos

La inestabilidad del servicio eléctrico y la insuficiente disponibilidad de materias primas para garantizar el pan de la población cada día constituyen una realidad en la provincia de Las Tunas, la que se pudiera aliviar mediante otras alternativas.

La luz en el pasillo: donde la decencia no tiene precio

Después de pasarle la rima a las colas, a los precios inflados y al que vive del inventario ajeno, uno corre el riesgo de pensar que la batalla está perdida. Pero basta detenerse un segundo, bajarle el volumen al ruido de la queja y mirar bien: ahí están los quijotes de cada día. Esos que, en medio del sálvese quien pueda, deciden salvar al de al lado.

Paso a paso, en Las Tunas se pueden lograr buenas cosechas

En medio de las complejas circunstancias que vive hoy el mundo y ante las crecientes amenazas del gobierno estadounidense contra Cuba se aprecia la visión de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional y la certeza de que en cada territorio debemos producir los alimentos que demanda la población.

Un “Solo” que no está tan solo… tiene poesía

La poesía no es remanente, es alma y esencia. Nuestra provincia sabe bien sobre ello, pues aquí existen numerosos cultivadores que, desde estrofas diversas, enaltecen esta expresión artística. Por ese sendero, el plegable promocional Solo de Poesía, impulsado por el proyecto Cultura y Tuneridad, con el apoyo del Centro Provincial del Libro y la Literatura, entre otras instituciones, demuestra los valores que en ese sentido coexisten en el Balcón de Oriente.

El negocio de la necesidad: cuando la escasez se vuelve «oportunidad»

En tiempos de crisis, sale a flote lo mejor y lo peor del ser humano. Hemos visto gente compartir un pedazo de pan y otros, lamentablemente, convertir la necesidad ajena en una mina de oro personal. El acaparamiento no es un fenómeno nuevo, pero cuando se alimenta de los productos que el propio Estado destina al pueblo, deja de ser una «estrategia de supervivencia» para convertirse en una falta de respeto al sudor del trabajador.

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