Entra en vigencia este 18 de junio nuevo procedimiento para la reservación de pasajes en ómnibus y trenes nacionales

Entra en vigencia este 18 de junio nuevo procedimiento para la reservación de pasajes en ómnibus y trenes nacionales

Las Tunas- Desde este jueves 18 de junio el servicio nacional de transporte de pasajeros funcionará con un nuevo procedimiento que establece cambios en la obtención de las capacidades en ómnibus y trenes ajustado a las condiciones actuales de crisis energética.

Directivos del sector aclaran en primer lugar que NO existe limitación de movilidad ni será necesario permiso o autorización alguna para viajar, por tanto las personas pueden continuar haciéndolo por sus propios medios sin realizar ningún trámite.

Se activará un sistema de asignación de boletos por prioridades para turnos y altas médicas, fallecimiento de familiar de primer grado, trámites consulares y asistencia a eventos de primer nivel, entre otras causas.

Desde Las Tunas las guaguas tendrán tres salidas de ida y vuelta semanal a La Habana los martes, jueves y domingo con horario de partida de la terminal nacional en la ciudad cabecera, a las 9 de la noche.

Los trenes de Occidente a Oriente y en sentido inverso, circularán cada 16 días, aunque al territorio tunero llegara uno cada cuatro días porque en su recorrido, todos pasan por esta provincia.

La oficina para solicitar capacidades radica en la Dirección Provincial de Transporte ubicada frente a la rotonda a la entrada del reparto La Victoria y la misma abrirá sus puertas de lunes a viernes en el horario de 7 y 30 a 11 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde.

Con el nuevo procedimiento la Empresa Viajeros se mantiene como la única entidad autorizada para la comercialización de boletos que estarán respaldado por un modelo de autorizo con folio, una operación auditable.

Para obtenerlo las personas necesitadas deberán acudir a la oficina con al menos 7 días naturales de antelación. Allí se le ofrecerá información a los clientes sobre todo lo relacionado con esta nueva forma de adquirir la capacidad viajes nacionales por ómnibus y trenes.

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