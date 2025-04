Sesionó Pleno del Comité Provincial del Partido en Las Tunas

Las Tunas.- Fortalecer el vínculo con el pueblo para obtener la victoria en todos los objetivos fue el mensaje final de Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, durante el XIX Pleno Ordinario de ese órgano.

En un primer momento, los presentes evaluaron el quehacer de la organización en el incremento de la producción de alimentos, a través de la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, un programa de máxima prioridad en el país.

A propósito, se realizó una caracterización del sector agropecuario tunero, el cual todavía no logra el impacto que demandan los residentes en los ocho municipios, sobre todo en renglones priorizados como arroz, frijol, maíz, leche, carne vacuna y viandas.

Para la actividad, el territorio dispone de alrededor de 474 mil hectáreas, con el 86 por ciento de esa superficie administrada por entidades estatales y el resto por el sector privado. No obstante, no se cumple el balance de algunos cultivos y el movimiento de la agricultura urbana no resulta eficiente en el alistamiento de todos sus canteros.

En los polos productivos los resultados no son los esperados pues se reportan deficiencias en el uso y la explotación de la tierra. Por eso Lorenzo Rodríguez indicó avanzar con más agilidad, fortalecer el vínculo con los productores y generalizar las buenas experiencias.

Además, insistió en la aplicación de alternativas frente a la falta de insumos, la búsqueda de áreas para la siembra de malanga y ñame, lograr el autoabastecimiento de frijoles, impulsar las plantaciones arroceras y solucionar los persistentes impagos a los campesinos, entre otros aspectos.

En el XIX Pleno Ordinario del Comité provincial del Partido en Las Tunas también se analizaron los indicadores económicos, que en su mayoría poseen un comportamiento desfavorable por la falta de control e iniciativas de los responsables y la ocurrencia de hechos delictivos.

El máximo dirigente partidista en el territorio dijo que hay que pasar del diagnóstico de los problemas a su solución y señaló que es el momento de hacer cosas diferentes; por ejemplo, impulsar el turismo y las exportaciones, disminuir las cuentas por cobrar y pagar, fomentar proyectos de desarrollo local y aplicar la ciencia y la innovación en todos los procesos.

En sus conclusiones convocó a los tuneros a participar en los desfiles por las calles y plazas de ciudades y poblados para festejar el Primero de Mayo, consolidar la unidad del pueblo y defender las conquistas de la Revolución.

/lrc/

