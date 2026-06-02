Explican sobre complejo servicio de agua en Las Tunas

Las Tunas- En estado favorable están hoy los embalses y fuentes subterráneas de Las Tunas, principalmente los que abastecen a la ciudad capital, manifestó Alexi Espinosa Fernández, el director en funciones de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado.

«Ello es muy halagüeño y los niveles pueden seguir mejorando porque estamos iniciando el período lluvioso que se extiende de Mayo a Octubre y en consecuencia, es habitual que los totales de lluvia se incrementen de forma notable con respecto a los meses anteriores».

Sin embargo, precisó, persisten muchas irregularidades en la entrega en casi toda la provincia debido a las escasas posibilidades que para un mejor servicio existen hoy por las prolongadas interrupciones en el suministro de energía eléctrica y el desabastecimiento de combustible para el grupo electrógeno de la potabilizadora El Rincón, el único sistema de la provincia que cuenta con uno.

Comentó que estas condiciones no permiten en municipios como Manatí, con conductoras muy largas, que en 2 o 4 horas pueda abastecerse toda la población. «Similar ocurre en Jobabo cuya red se extiende a lo largo de 19 kilómetros».

Espinosa Fernández explicó que en las actuales circunstancias es casi imposible proteger con corriente eléctrica los sistemas y por ejemplo, Cayojo rebasa las 10 horas diarias de afectación mientras que en El Rincón igual tiempo aunque no consecutivo.

Dijo que en Piedra Hueca la interrupcion promedia entre seis y ocho horas, pero han tenido periodos extendido de 24 horas.

Ante esa compleja realidad el directivo recomendó a los clientes estar al tanto del dia en que le corresponde el servicio a su area residencial para aprovecharlo todo lo posible evitando el derroche aunque las presas tengan hoy suficiente volumen.

Por su parte David Legrá, el máximo responsable de la Unidad Empresarial de Base de Acueducto en el municipio de Las Tunas, admite que las zonas más distantes de los repartos Las 40, Aeropuerto, Casa Piedra, el Aguilera y Sosa, llevan años sin recibir agua.

Hoy con tantas inestabilidad con la electricidad la situación se agudiza porque cada vez que ocurre una interrupción en el circuito hay que empezar de cero la distribución.

Ante ello, aseguró, trabajan para que las afectaciones por averías sean las mínimas y no renuncian a hacer cada dia cuanto sea posible por entregar más agua pese a la crisis recrudecida en los últimos meses por el cerco energético a Cuba del Gobierno de Estados Unidos.

/lrc/