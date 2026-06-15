Las Tunas presente en el Capablanca in Memoriam 

Las Tunas.- Seis ajedrecistas tuneros defenderán a la provincia en la edición 59 del Torneo Internacional Capablanca in Memoriam, previsto del 15 al 24 de junio en el Hotel Nacional de Cuba, donde se reunirán unos 150 jugadores en un único grupo competitivo.

La cita, que por primera vez prescinde de las secciones Élite y Premier, se convierte en un escenario más amplio y diverso para medir fuerzas.

En ese escenario, Las Tunas contará con seis representantes. El MI Michel Alejandro Díaz Pérez, el MF César Alejandro Pérez Rodríguez, el MN Ibrain Fernández Aguilera y el MN Edilberto Mercantete Rodríguez competirán en el grupo abierto. Mientras, Abel Naranjo y Eduardo Jiménez Puig, lo harán en la categoría Sub-16. En los apartados Sub-12 y Sub-8 no habrá presencia tunera.

El torneo se jugará por el sistema suizo a nueve rondas y reunirá a las principales figuras del ajedrez cubano, incluyendo la selección femenina, que enfrentará a los hombres como parte de su preparación internacional.

Han confirmado su asistencia 23 trebejistas extranjeros de 11 países, entre ellos México y Colombia, con niveles competitivos similares a los de los anfitriones.

Además del premio general, se reconocerá a los más destacados en las categorías femenina, senior y Sub-20. Como parte del evento, del 20 al 23 de junio se celebrará la justa infantil-escolar “Buscando un Capablanca”, con cerca de 200 niños en competencia.

La presente edición también tendrá un matiz histórico: rendirá homenaje al 60 aniversario de la XVII Olimpiada Mundial de Ajedrez, celebrada en La Habana en 1966, considerada por muchos la mejor de todas las realizadas hasta hoy y organizada con la activa participación del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

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