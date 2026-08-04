Liety de la Caridad, la entrega total a la profesión escogida

Las Tunas.- La Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas influye en el compromiso social y la vocación de servicio de los futuros profesionales de la Salud Pública. Entre ellos destaca la joven Liety de la Caridad Rondón Segura, quien resultó la graduada más integral del curso 2025-2026 de la casa de altos estudios.

Con una trayectoria universitaria que denotó por la capacidad de integrar la excelencia académica, el liderazgo estudiantil, la participación comunitaria y la disciplina con la entrega colectiva, esta tunera deja su huella en defensa del actuar de la juventud que hoy distingue el sector sanitario ante el compromiso con su profesión.

«Estos años para mí han sido los más significativos que he tenido en mi vida y a la vez los más sacrificados, pues fue muy difícil conjugar la cotidianeidad con la docencia y la vida extracurricular, para alcanzar la integralidad y participar en todos los eventos convocados por la FEU.

«Hoy agradezco a Dios que pude lograr todo, también la incondicionalidad de mi madre apoyándome al igual que toda mi familia y amigos. Tengo la satisfacción de hacer realidad el sueño de enarbolar la bata blanca de los galenos cubanos que siempre tuvo mi abuela. Hoy reconozco a todos cuantos me apoyaron durante toda la carrera, mi éxito es el mérito de cada uno de ellos», comenta Rondón Segura.

Avalan la magnitud de su impronta universitaria las distinciones nacionales Centenarias de la FEU y Rafael Trejo, y la condición Jóvenes por la Vida por su aporte en el enfrentamiento a la Covid 19, convirtiéndola en referente de la juventud, demostrando que el médico integral es aquel que une ciencia y deber.

Con el mayor orgullo y el prestigio de un estudiante sobre su carrera, hoy Liety de la Caridad Rondón Segura, lleva en sus manos más que un título, lleva consigo el ejemplo de profesores y de su familia para señalar nuevas rutas y sueños desde el sector sanitario.

«Como egresada mi mayor reto va a ser enfrentar la residencia de Cirugía General, espero convertirme en una gran cirujana, siguiendo el legado de hombres y mujeres que prestigian ese servicio en la provincia. Y hasta ahora va a ser mi próximo desafío», subrayó esta joven que durante su formación se destacó como miembro del movimiento de alumnos ayudantes.

El agasajo en el proceso de integralidad entre los más de 600 graduados de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, resultó para la nueva galena Liety de la Caridad, quien ahora comienza otra etapa de mayores sacrificios y entrega a la profesión escogida, mostrando que el conocimiento es una oportunidad para la vida.

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