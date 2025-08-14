Chequean estrategia de desarrollo del béisbol cubano en Las Tunas

Las Tunas.- Las principales autoridades del béisbol cubano evaluaron en Las Tunas la implementación de la estrategia nacional de desarrollo del deporte nacional en la provincia.

El Presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reynaldo Pérez Pardo cumplió una intensa agenda de trabajo, que incluyó visita a diferentes municipios para intercambiar con directivos, atletas, padres y otras personas vinculadas a la práctica de este deporte.

Entre los temas abordados sobresalieron la reanimación del béisbol en todas las categorías, el calendario competitivo 2025-2026 y el tratamiento de la reserva deportiva. Además se evaluó el vínculo de las glorias deportivas en los procesos de preparación de los atletas y la superación y categorización de los entrenadores.

En Las Tunas quedó como señalamiento la construcción de beisbolitos en los cuatros municipios que no lo tienen, un aspecto que debe sufrir un cambio radical en el Balcón del Oriente cubano.

También se hizo un llamado a rescatar instalaciones deportivas, la realización de copas beisboleras y la creación de implementos básicos.

En el cierre de la visita se reconoció el avance de la provincia en las diferentes categorías, las posibilidades del estadio Gilberto Ferrales de Amancio para acoger un partido de la Serie Nacional y el apoyo de la universidad tunera a los procesos científicos en el béisbol.

El futuro del béisbol cubano pasa por revitalizar el deporte de las bolas y los strikes en cada uno de los territorios en pos de seguir siendo un referente en el mundo.

/lrc/