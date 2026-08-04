Yoandys Lescay suma un bronce centroamericano para Las Tunas en Santo Domingo 2026

Las Tunas.- El deporte tunero celebró una nueva página de gloria en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con la medalla de bronce conquistada por Yoandys Lescay en el relevo mixto 4×400 metros.

El cuarteto integrado por Yohandris Brients, Camila Rodríguez, Yoandys Lescay y Roxana Gómez firmó la mejor marca histórica del país en la modalidad, al detener el cronómetro en 3:13.32 minutos, registro que les permitió subir al podio y reafirmar la vigencia de la posta larga cubana.

La prueba, disputada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, tuvo un desenlace vibrante. República Dominicana inauguró las competencias de pista con una actuación memorable, al conquistar el oro con un tiempo de 3:10.57 minutos, gracias al cierre demoledor de la campeona olímpica Marileidy Paulino, quien desató la euforia de los miles de aficionados presentes.

Puerto Rico, con 3:11.88, se quedó con la plata, mientras que Cuba completó el podio con su crono histórico.

La carrera mantuvo un alto nivel de tensión en los tres primeros relevos, hasta que Paulino, en la última posta, rebasó a la representante boricua en la recta final y selló la victoria local. Detrás, el equipo cubano defendió con garra su posición y logró inscribir su nombre en la historia del evento.

En esta jornada, los tuneros Reynaldo Espinosa y Marian López estuvieron en la final de los 100 y 5000 metros planos, respectivamente.

Este lunes fue la jornada del debut del atletismo que pudiera celebrar otras medallas para Las Tunas.

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