La Heroína Zoila, de cumpleaños

Por Maira Castro Lora

Las Tunas.- A la Heroína del trabajo de la República de Cuba, Zoila de la Caridad Sánchez Ochoa, la acompañan con su felicitación familiares, vecinos y amistades muy allegadas.

El 4 de agosto es su cumpleaños, y el rostro muestra el paso de ocho décadas y media de vida, marcadas por la extensa trayectoria laboral que avaló tan alta condecoración, como cortadora en Industrias Locales VASCAL de Las Tunas.

Zoila agradece el calor afectivo de quienes recuerdan su obra, la visitan, y de alguna manera suplen la vida social anulada por dolencias, como la de las rodillas, tras largas y repetidas jornadas de pie ante la mesa de corte.

La realidad cotidiana de carencias y carestías tiene un aliciente para ella con el sistema fotovoltaico asignado por su título honorífico.

En las fibras de madre y mujer hacen mella las pérdidas de los seres más amados, cuyo recuerdo está siempre latente, mientras el cariño de las nietas y biznietas le sostienen el álito de vida.

Otros familiares cercanos y amistades leales infunden también un aliciente, para el sentido de vida de la Heroína del trabajo de la República de Cuba Zoila de la Caridad Sánchez Ochoa.

La fecha de cumpleños es motivo de felicitación, pero igual el hoy, el mañana, el cada día, son siempre oportunos para el abrazo a esa mujer tunera, toda humildad y dulzura.

Este 2026 se cumplieron los 25 años de imposición del Título Honorífico a Zoila de la Caridad Sánchez Ochoa, cuya mención está grabada al frente de su casa, en Julián Santana, esquina a Lora, en la ciudad de Las Tunas.

Felicidades a Zoilita en el cumpleaños 85, y que su salud tenga alivio por muchos más.

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