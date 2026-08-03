Las Tunas celebra: tres hockistas regalan el primer oro en Santo Domingo 2026

Las Tunas.- La medalla dorada del hockey femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tiene un sello tunero. Las hockistas Sunaily Nikle, Alexyanes Ramírez y Diana Lores regalaron a Las Tunas su primera medalla en esta cita regional, al ser protagonistas en la final que devolvió a Cuba el cetro centrocaribeño.

El duelo por el título frente a México fue un pulso de nervios y resistencia. Durante los 60 minutos reglamentarios, ninguno de los equipos logró quebrar la defensa rival, pese a que Cuba controló la posesión con un 58 % frente al 42 % de las mexicanas.

La paridad se mantuvo hasta la tanda de penales, donde las antillanas mostraron mayor efectividad y se impusieron 2-0, resultado que selló la conquista del oro.

Las estadísticas reflejan la intensidad del choque: Cuba dominó los córners cortos cuatro por uno, mantuvo el control del juego y, aunque el marcador quedó 0-0 en el tiempo reglamentario, la serenidad en los penales fue decisiva para recuperar la corona perdida en San Salvador 2023.

El aporte de las tuneras resultó clave. Nikle, es una lider habitual y experimentada, Ramírez reafirmó su seguridad en los momentos de mayor presión; y Lores, en su primera gran cita internacional, demostró la frescura y compromiso de la nueva generación del hockey cubano.

Más allá de la final, las cubanas confirmaron ser el conjunto más sólido del torneo: apenas recibieron un gol en contra y dominaron con autoridad cada fase. La actuación memorable del plantel y su cuerpo técnico devuelve a Cuba al lugar más alto del podio regional y el boleto a los Panamericanos 2027, con un triunfo que tiene sabor especial para Las Tunas gracias a sus tres protagonistas.

/abl/