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Las Tunas celebra: tres hockistas regalan el primer oro en Santo Domingo 2026

Gretel Yanet Tamayo Velázquez 9 visitas
Las Tunas celebra: tres hockistas regalan el primer oro en Santo Domingo 2026
Equipo de hockey femenino de Cuba tras lograr el triunfo en Santo Domingo 2026. (Tiempo21 Foto tomada de las redes)

Las Tunas.- La medalla dorada del hockey femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tiene un sello tunero. Las hockistas Sunaily Nikle, Alexyanes Ramírez y Diana Lores regalaron a Las Tunas su primera medalla en esta cita regional, al ser protagonistas en la final que devolvió a Cuba el cetro centrocaribeño.

El duelo por el título frente a México fue un pulso de nervios y resistencia. Durante los 60 minutos reglamentarios, ninguno de los equipos logró quebrar la defensa rival, pese a que Cuba controló la posesión con un 58 % frente al 42 % de las mexicanas.

La paridad se mantuvo hasta la tanda de penales, donde las antillanas mostraron mayor efectividad y se impusieron 2-0, resultado que selló la conquista del oro.

Las estadísticas reflejan la intensidad del choque: Cuba dominó los córners cortos cuatro por uno, mantuvo el control del juego y, aunque el marcador quedó 0-0 en el tiempo reglamentario, la serenidad en los penales fue decisiva para recuperar la corona perdida en San Salvador 2023.

El aporte de las tuneras resultó clave. Nikle, es una lider habitual y experimentada, Ramírez reafirmó su seguridad en los momentos de mayor presión; y Lores, en su primera gran cita internacional, demostró la frescura y compromiso de la nueva generación del hockey cubano.

Más allá de la final, las cubanas confirmaron ser el conjunto más sólido del torneo: apenas recibieron un gol en contra y dominaron con autoridad cada fase. La actuación memorable del plantel y su cuerpo técnico devuelve a Cuba al lugar más alto del podio regional y el boleto a los Panamericanos 2027, con un triunfo que tiene sabor especial para Las Tunas gracias a sus tres protagonistas.

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Temas: Cuba Las Tunas Santo Domingo

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