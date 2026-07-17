Tuneros en Santo Domingo 2026 (X): Claudia Tarín Alarcón

Las Tunas.- La voleibolista tunera Claudia Tarín afronta su segunda experiencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, después de haber conquistado la medalla de bronce en San Salvador 2023.

Con apenas 22 años, la joven atacante auxiliar se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras del voleibol femenino de la isla.

Nacida en Las Tunas, Tarín ha recorrido un camino ascendente que la llevó a jugar en clubes de Hungría, Rumanía y Turquía, donde perfeccionó su técnica y ganó experiencia internacional. Ese recorrido le permitió ser reconocida en 2025 como la mejor atleta con contrato en Las Tunas.

En esta nueva edición de los Centroamericanos, Claudia llega con mayor madurez y la misión de guiar a la selección hacia un resultado superior. Su potencia en el ataque y su disciplina táctica serán claves para que Cuba aspire a subir nuevamente al podio.

Más allá de las estadísticas, Claudia Tarín representa la renovación del voleibol cubano. Su talento, combinado con la experiencia internacional, la convierte en una jugadora capaz de marcar la diferencia en la región.

La expectativa está puesta en que su segunda participación sea el inicio de una etapa dorada para el voleibol femenino de Cuba.

/lrc/