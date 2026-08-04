Abogan en Las Tunas por la salud de recién nacidos y lactantes desde la comunidad

Abogan en Las Tunas por la salud de recién nacidos y lactantes desde la comunidad

Las Tunas.- Una jornada por la salud de los recién nacidos y lactantes protagonizaron profesionales de la Unidad de Promoción y Prevención de Enfermedades (ProSalud), junto a galenos y enfermeros de Las Tunas, como parte de las actividades del grupo provincial de Pro-Lactancia Materna, a fin de fomentar esta práctica natural y fortalecer la salud de los bebés.

Hasta el local de los consultorios 1, 5 y 6, pertenecientes al Policlínico Aquiles Espinosa, llegaron en esta ocasión para compartir el mensaje con futuros padres, embarazadas, madres que lactan y miembros de varias familias, a fin de concientizar la trascendencia de este alimento ideal y más completo para el crecimiento sano y saludable del recién nacido, disponible las 24 horas del día a la temperatura adecuada.

El encuentro fue oportuno para declarar el escenario asistencial de la comunidad con la condición Amigo del Niño y la Madre por el aporte en la estrategia nacional de iniciación temprana de la Lactancia Materna y compartir la labor actual del grupo de Pro-Lactancia Materna.

La doctora Xiomara Mercantete Rodríguez explicó que «el grupo enfoca su labor a promover este ejercicio de apego emocional por los beneficios que representa para la salud, mediante el apoyo de los grupos básico de trabajo, líderes de la comunidad, madres y brigadistas sanitarias, además de sensibilizar ante el acto altruista de donar a los bancos de leche humana».

En la actividad, los representantes del sector sanitario dialogaron respecto a la prevención, los factores de riesgos y los problemas que genera el abandono de esta práctica de alimentación, como intoxicaciones y enfermedades diarreicas, el desapego emocional del lactante, el desequilibrio del sistema inmunológico, unido a los trastornos que conlleva a la salud materna.

Por su parte, madres que lactan y embarazadas expusieron sus preocupaciones y experiencias, además de intercambiar sobre las normas de higiene dentro y fuera del hogar para promover un correcto proceso de alimentación.

Varias acciones están planificadas en la provincia de Las Tunas hasta el venidero 7 de agosto, para celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa liderada en Cuba por UNICEF y el Ministerio de Salud Pública.

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