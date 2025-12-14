Portada » Noticias » Deporte » El ajedrez oriental vibra con duelos intensos en Las Tunas

Las Tunas.- Tras los duelos de la segunda fecha del Zonal Oriental de Ajedrez, los nombres de Alfredo Aguilera (LTU), Leannet Bosch (SCU) y Dairenis Guerrero (HOL) resaltan en la cima de los apartados Absoluto y Femenino del certamen que se disputa en la capital tunera.

En el torneo absoluto, el FM Alfredo R. Aguilera Rodríguez encabeza la tabla con 3.5 unidades, luego de pactar tablas en la cuarta ronda frente a David Alejandro Calzadilla González (HOL), quien marcha segundo con tres puntos.

El grupo perseguidor lo integran Ibrain Fernández (LTU), Brayan Torres (SC), Ronald Manuel Espinosa Castañeda (SCU), Héctor Luis Fuentes de Feria (HOL), Adalberto Smith Escalona (LTU) y Manuel Darío Ochoa de la Rosa, todos con 2.5. Más atrás aparecen Jeorling Yahytin Batista Suárez (GR) y Ronald Castañeda con dos unidades, mientras que Cristian De Jesús Tenst Fong (SC) y Erick Ángelo Ravelo Lobaina (GTM) suman apenas 0.5. En el fondo de la clasificación se ubica Honorio Pompa Hernández (LTU), aún sin puntos.

En el apartado femenino, la WFM Leannet Mariah Bosch Valls (SCU) y Dairenis Guerrero Almaguer (HOL) comparten la cima con tres unidades. Muy cerca se encuentra Rosa Alis Nieves Maza (SCU) con 2.5, seguida por Amelia Laurencio Pérez, Lorena Millán Fuentesilla y Karen Torres Silvera, todas con dos puntos.

Más rezagadas aparecen Leydi Laura Parra Hidalgo con 0.5, mientras que Lianet Fernand Aguilera Martínez, Evelitce Salazar Infante y Roxannys López Gutiérrez aún no han logrado estrenar su casillero.

La jornada del lunes promete emociones desde la mañana:

– Erick Ángelo Ravelo – Cristian De Jesús Tenst

– Alfredo R. Aguilera – Manuel Darío Ochoa

– Ibrain Fernández – David Alejandro Calzadilla

– Ronald Espinosa – Jeorling Yahytin Batista

– Héctor Luis Fuentes – Adalberto Smith

– Brayan Torres – Honorio Pompa

En el femenino:

– Roxannys López – Lianet Fernand Aguilera

– Leydi Laura Parra – Lorena Millán

– Evelitce Salazar – Dairenis Guerrero

– Amelia Laurencio – Rosa Alis Nieves

– Karen Torres – Leannet Bosch

Por la tarde, los duelos continuarán con choques entre Cristian Tenst – Héctor Fuentes, Brayan Torres – Ronald Espinosa, Honorio Pompa – Ibrahim Fernández, Adalberto Smith – Alfredo Aguilera, Jeorling Batista – Erick Ravelo y David Calzadilla – Manuel Ochoa.

En el femenino, los tableros verán los choques: Leannet Bosch – Roxannys López, Rosa Alis Nieves – Karen Torres, Dairenis Guerrero – Amelia Laurencio, Lorena Millán – Evelitce Salazar y Lianet Fernand Aguilera – Leydi Laura Parra

El Zonal Oriental de Ajedrez continúa ofreciendo partidas intensas y resultados que mantienen la expectativa en cada tablero. La cita en Las Tunas se perfila como un escenario decisivo para definir quiénes avanzarán con mayores opciones hacia la fase nacional, en un torneo donde cada punto puede marcar la diferencia.