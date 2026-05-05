Las Tunas

Fortalecer la resiliencia frente al cambio climático, un valioso aporte de Lázaro Moya García

Esnilda Romero Mañas 2 visitas
Fortalecer la resiliencia frente al cambio climático, un valioso aporte de Lázaro Moya García
Lázaro Moya García.

 Las Tunas.- El cambio climático está considerado como la mayor amenaza que tiene hoy el planeta y por tanto adaptarse a los nuevos escenarios que va imponiendo es un imperativo para la humanidad.

Al sur de la provincia de Las Tunas se desarrollan proyectos dirigidos a fortalecer la resiliencia de sus habitantes, desarrollando sus capacidades de adaptación y preparándolos de forma integral para proceder con éxito frente a los impactos del fenómeno y evitar que estos se agraven.

Uno de las investigaciones la lleva adelante Lázaro Moya García, especialista y Jefe de Departamento del Grupo de Pronóstico en el Centro Provincial Meteorológico.

Escuche el audio aquí.

/lrc/

Temas: Las Tunas Lázaro Moya Meteorología

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