Fortalecer la resiliencia frente al cambio climático, un valioso aporte de Lázaro Moya García

Las Tunas.- El cambio climático está considerado como la mayor amenaza que tiene hoy el planeta y por tanto adaptarse a los nuevos escenarios que va imponiendo es un imperativo para la humanidad.

Al sur de la provincia de Las Tunas se desarrollan proyectos dirigidos a fortalecer la resiliencia de sus habitantes, desarrollando sus capacidades de adaptación y preparándolos de forma integral para proceder con éxito frente a los impactos del fenómeno y evitar que estos se agraven.

Uno de las investigaciones la lleva adelante Lázaro Moya García, especialista y Jefe de Departamento del Grupo de Pronóstico en el Centro Provincial Meteorológico.

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