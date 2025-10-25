Puntualiza Consejo de Defensa Provincial medidas en Colombia ante cercanía de Melissa

Colombia, Las Tunas.- Ante la situación que se avecina con el evento hidrometeorológico al sur del oriente cubano, «la prioridad será la preservación de las vidas humanas» así precisó el presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas Osbel Lorenzo Rodríguez en chequeo a las medidas que se adoptan en el municipio de Colombia para enfrentar el posible paso de Melissa.

En el Consejo de Defensa Municipal su presidente Yandry Otaño Guerra informó de las acciones que se ejecutan en la actual fase que se encuentra el territorio, dijo que en función de preservar a las personas se tienen identificadas a más de seis mil que residen en zonas proclives a inundaciones.

Por ese motivo se activó el centro de evacuación politécnico «Flores Betancourt» con todas las condiciones de combustibles, alimentos y personal médico para la atención a los evacuados.

Se informó que se trabaja en la limpieza de arroyos y zanjas para minimizar las afectaciones por intensas lluvias, y que el embalse «Las Mercedes» se encuentra al 40 por ciento de llenado.

Osbel Lorenzo Rodríguez declaró que la zona sur tiene que prepararse porque los primeros impactos serán por esta región, por lo que hay trabajar para las peores circunstancias, así como proteger y cuidar todos los tipos de recursos.

Llamó a la población a la disciplina, a no pescar y cruzar ríos crecidos, a que se mantenga informada, y resaltó que en este período no hay actividades festivas ni en el sector estatal y no estatal, enfatizó Lorenzo Rodríguez.

Junto a la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial Yelenis Tornet Menéndez, se recorrió lugares donde se trabaja para minimizar las afectaciones por inundaciones, en la protección de los recursos y la cosecha de productos agrícolas.

/lrc/

