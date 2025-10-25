26 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Puntualiza Consejo de Defensa Provincial medidas en Colombia ante cercanía de Melissa

25 de Oct de 2025
 Raudel Rodríguez Aguilar
   59
Colombia, Las Tunas.- Ante la situación que se avecina con el evento hidrometeorológico al sur del oriente cubano, «la prioridad será la preservación de las vidas humanas» así precisó el presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas Osbel Lorenzo Rodríguez en chequeo a las medidas que se adoptan en el municipio de Colombia para enfrentar el posible paso de Melissa.

En el Consejo de Defensa Municipal su presidente Yandry Otaño Guerra informó de las acciones que se ejecutan en la actual fase que se encuentra el territorio, dijo que en función de preservar a las personas se tienen identificadas a más de seis mil que residen en zonas proclives a inundaciones.

Por ese motivo se activó el centro de evacuación politécnico «Flores Betancourt» con todas las condiciones de combustibles, alimentos y personal médico para la atención a los evacuados.

Se informó que se trabaja en la limpieza de arroyos y zanjas para minimizar las afectaciones por intensas lluvias, y que el embalse «Las Mercedes» se encuentra al 40 por ciento de llenado.

Osbel Lorenzo Rodríguez declaró que la zona sur tiene que prepararse porque los primeros impactos serán por esta región, por lo que hay trabajar para las peores circunstancias, así como proteger y cuidar todos los tipos de recursos.

Llamó a la población a la disciplina, a no pescar y cruzar ríos crecidos, a que se mantenga informada, y resaltó que en este período no hay actividades festivas ni en el sector estatal y no estatal, enfatizó Lorenzo Rodríguez.

Junto a la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial Yelenis Tornet Menéndez, se recorrió lugares donde se trabaja para minimizar las afectaciones por inundaciones, en la protección de los recursos y la cosecha de productos agrícolas.

Temas: Colombia - Las Tunas - Tormenta Melissa

Últimas noticias

Intensifican en Las Tunas medidas de la Defensa Civil ante amenaza del huracán Melissa

No podemos hacer gastos innecesarios pero tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos que utilizar en función de salvar las vidas humanas», así reflexionó el Presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas durante la última reunión de trabajo de este órgano de dirección reunido en completa composición como establece la fase de alerta.

Embalse Las Mercedes en «Colombia» con capacidad para recibir lluvias

El presidente del Consejo de Defensa Municipal en Colombia, Yandry Otaño Guerra, y el vicepresidente, Elvis Espinosa García, constataron que el embalse Las Mercedes, mayor reservorio de agua del territorio, se encuentra al 40 por ciento de su capacidad, por lo que bien pudiera asimilar un gran volumen de agua tras el posible paso del huracán Melissa por la zona oriental de Cuba.

Profesionales de Las Tunas, solidarios hacia La Habana

El personal de Enfermería, que desempeña un papel importante en las instituciones sanitarias, se distingue hoy por muestras de solidaridad y humanismo en un grupo de profesionales de Las Tunas que se trasladaron a la capital del país, en apoyo a labores asistenciales.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil declara fase de alerta para el oriente de Cuba

En su nota informativa no 2 sobre la Tormenta Tropical Melissa, emitida al mediodía de este sábado, el Estado Mayor de la Defensa Civil estableció la fase de Alerta desde las 15:00 horas para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey y la Fase Informativa para las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

Frente a “Melissa”, los agropecuarios tuneros actúan

A medida que pasa el tiempo más se concretan las amenazas de la hasta ahora tormenta tropical Melissa, un fenómeno meteorológico que de una u otra manera perjudicará a la provincia de Las Tunas, ya sea con lluvias intensas, fuertes vientos u otras afectaciones.

