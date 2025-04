Premiam el mérito laboral y sindical en Las Tunas

Las Tunas. – Con una sonrisa que descubre a una mujer que el tiempo y el trabajo en el campo para nada la han apagado, llegó desde la comunidad de Fleitas, en Manatí, hasta el museo Vicente García González de la ciudad de Las Tunas la obrera agrícola María Tristá Reyes a recibir una medalla que premia más de tres décadas de entrega y sacrificios.

«Cuando me vi esta medalla en el pecho no fueron pocos los recuerdos que pasaron por mi mente, desde el calor de mi familia hasta el cariño de mis compañeros. También pensé en el aderezo que cada día pongo a las comidas para complacer a quienes, bajo el sol abrasador y el rocío de las mañanas, empuñan el machete o la azada a fin de limpiar el cañaveral y lograr el crecimiento de la caña; como mismo me cuido yo para que los años y el trabajo no me desdeñen el espíritu y el alma».

Así comentó esta cocinera de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Gerardo Rodríguez en el municipio de Manatí, que sin dejar un segundo de sonreír mostró orgullosa en su pecho la Medalla Jesús Menéndez. Este reconocimiento premia sus más de tres décadas de esfuerzos y consagración al movimiento sindical dentro del gremio del Sindicato de Trabajadores Azucareros.

Más de 30 trabajadores y dirigentes sindicales se dieron cita en este histórico sitio, Monumento Nacional, para ser protagonistas de un acto que cada año, en el marco de las festividades por el Día Internacional de los Trabajadores, reconoce el empeño y esfuerzo de quienes aportan con inteligencia y creatividad a la obra de la Revolución.

Tres trabajadores afiliados al sindicato Civiles de la Defensa merecieron la Orden Lázaro Peña de tercer grado y, al igual que María Tristá, otro compañero del gremio del Transporte fue acreedor de la Medalla Jesús Menéndez.

La propia medalla también fue otorgada a tres colectivos laborales con una rica historia laboral que sobrecumplen los planes de manera extraordinaria. Destacan, además, por la cantidad de servicios; ellos son la Sucursal Comercial 6601 del Banco de Crédito y Comercio en el municipio cabecera , la Unidad Empresarial de Base de Seguro Las Tunas y PROVARI.

Un total de nueve trabajadores obtuvieron la medalla Hazaña Laboral por su gran apoyo en la recuperación tras el paso de los dos eventos climatológicos que afectaron el país durante la última etapa ciclónica. Uno de ellos fue Maikel Brito Peña, director de la Empresa Provincial de Construcción y Montaje, Conalza, quien dirigió las labores para recuperar el paso del puente que daba acceso al poblado de Imías en Guantánamo, colapsado por el huracán Oscar y que había dejado sin comunicación a ese municipio.

Por último, en este acto, previo al Primero de Mayo en Las Tunas y que estuvo presidido por las máximas autoridades de la provincia, un grupo de dirigentes sindicales fueron reconocidos por sus años de entrega a la honrosa labor de representar a sus compañeros y agruparlos de manera voluntaria al impulso y cumplimiento de los planes productivos y empeños sociales.

/mga/

