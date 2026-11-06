Desde Puerto Padre refrendan concepción de Guerra de todo el Pueblo en Día Nacional de la Defensa

Desde Puerto Padre refrendan concepción de Guerra de todo el Pueblo en Día Nacional de la Defensa

Puerto Padre, Las Tunas.- El Día Nacional de la Defensa refrendó, en Puerto Padre, la concepción de Guerra de todo el Pueblo, al confluir desde varios escenarios en ejercicios demostrativos los componentes armado y no armado, que tienen la encomienda de la salvaguarda del territorio.

Con la presencia del General de Brigada Florencio Navas Guevara, Jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental y Osbel Lorenzo Rodríguez, presidente del Consejo de Defensa Provincial, en la zona El Uvero, de la ciudad villazulina, transcurrió la preparación del personal para enfrentar una posible intervención militar a la Isla.

Durante el recorrido guiado por el presidente del Consejo de Defensa Municipal, Yosmel Duany Álvarez, los participantes en las actividades entrenaron en las principales misiones.

Al intercambiar con el personal, el Jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, insistió en la protección de la población ante un ataque aéreo del enemigo, por lo cual enfatizó en la puntualización de los sitios a los que se dirigen y la urgencia de hacerles saber la ubicación.

Por su parte, el presidente del Consejo de Defensa Provincial reconoció la participación masiva de los puertopadrenses, el desempeño y la preparación.

En la Empresa Filial de la Pesca, la formación naval ejecutó un ejercicio de protección de la bahía con el minado de la zona marina que obstaculiza la penetración de fuerzas enemigas al territorio.

Como parte de las misiones en el Día Nacional de la Defensa, en polígonos del Ejército Oriental ubicados en Puerto Padre, se realizaron ejercicios con armas de combate en los que intervinieron reservistas, milicianos e integrantes del Consejo de Defensa Municipal.

Al concluir, los presentes reafirmaron el deber sagrado de defender la patria, en acto que exaltó la participación popular de los puertopadrenses en la jornada y distinguió a los subgrupos más destacados y a los consejos de defensa de las zonas El Uvero y La Plaza.

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