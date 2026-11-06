Desarrollan en Las Tunas actividades por el Día Nacional de la Defensa

Desarrollan en Las Tunas actividades por el Día Nacional de la Defensa

Las Tunas.- Diferentes ejercicios tácticos de defensa de objetivos y maniobras con la participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior caracterizaron el Día Nacional de la Defensa en la provincia de Las Tunas, donde fue significativa la asistencia del pueblo.

En los ocho municipios se puntualizaron las misiones asignadas a los componentes armado y no armado y se desarrollaron actividades para la puesta en completa disposición combativa y para la defensa, además de las acciones de las tropas.

En esta ciudad las prácticas fundamentales se hicieron en la sede Lenin de la Universidad de Las Tunas, con la presencia de trabajadores de más de una decena de entidades y de las formaciones especiales de ETECSA y la Empresa Comercializadora de Medicamentos.

Entre las acciones sobresalieron tiro con armas de infantería, arme y desarme, vuelo de vehículos aéreos no tripulados, lanzamiento de granadas, salvamento y rescate y empleo de máscaras antigases.

Algunos de los presentes refirieron la importancia de la preparación del pueblo para defender la Patria, especialmente en los momentos actuales cuando son recurrentes las amenazas del gobierno de los Estados Unidos.

Coincidieron en que los cubanos deben alistarse para defender el país y garantizar la vida de la población, lo que permitirá enfrentar las acciones del enemigo y asegurar la victoria.

En el resumen de las actividades por el Día Nacional de la Defensa participó el General de Brigada Florencio Navas Guevara, jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, junto al presidente del Consejo de Defensa Provincial, Osbel Lorenzo Rodríguez, la vicepresidenta de ese órgano, Yelenis Tornet Menéndez y el jefe de la Región Militar Las Tunas, Eduardo Ernesto Castillo Tasé.

Durante su intervención, Lorenzo Rodríguez dijo que la mejor manera de ganar una guerra es prepararse desde la paz para defender la Patria y vencer al enemigo si osara atacarnos y aseguró que saldremos fortalecidos y triunfantes frente a las adversidades ocasionadas por las presiones del gobierno de Estados Unidos.

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