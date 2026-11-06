Multirrepresentación de abogados, práctica que se consolida en Las Tunas

Las Tunas.- Fortalecer el derecho de defensa y el debido proceso es uno de los objetivos de la multirrepresentación, garantía procesal que se introdujo en el Bufete Colectivo de Las Tunas en el año 2022 y que paulatinamente gana adeptos, tanto en los clientes como en los profesionales de la abogacía.

Se trata de actuar en equipo durante diferentes procesos penales, “que pueden ser dos, tres o más abogados unidos en un mismo caso”, tal como explicó Antonio Fernández Bermejo, jefe de uno de los grupos de trabajo con los que cuenta la unidad del territorio cabecera.

A juicio del experto, esa alternativa ofrece numerosas ventajas para los representados pues sus abogados pueden analizar a profundidad todos los detalles del caso, intercambiar criterios, debatirlos y defender las mejores posibilidades, en beneficio de su cliente.

“Ya en Las Tunas han existido varios casos de multirrepresentación y ha sido muy positivo aunque no podemos estar ajenos a la situación económica del país y algunas familias, lo que impide extender más esta práctica pues hay que pagar los honorarios a todos los abogados”, acotó.

Fernández Bermejo dijo que resulta ideal que en un proceso haya intercomunicación entre los profesionales. Agregó que en el momento del juicio pueden intervenir los dos, uno asume la parte del interrogatorio y el otro expone las conclusiones del caso, frente al tribunal.

Sobre la multirrepresentación, el destacado abogado tunero expuso otros detalles en este audio.

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