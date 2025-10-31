Ante Melissa, la furia y la firmeza: el Oriente cubano se levanta

Las Tunas.- Una vez más, el rugido del mar y la furia de los vientos han puesto a prueba la entereza del pueblo cubano. El huracán Melissa, atravesó con fuerza la región oriental de la Isla, dejando a su paso un panorama de inundaciones, daños materiales y una herida abierta en cada territorio de esta región.

Los reportes desde Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Guantánamo hablan de ríos desbordados, cultivos anegados, viviendas con pérdidas de techos y severas afectaciones en el servicio eléctrico y las comunicaciones.

Sin embargo, paralelamente a la crónica del desastre, se escribe otra más poderosa y definitoria: la crónica de la solidaridad. Es en estos momentos de crisis cuando el cubano muestra su fortaleza. La frase «Después de la tormenta, viene la calma » se materializa en las acciones concretas de cada uno de nosotros. La preocupación por el vecino, el estar pendiente en las redes sociales sobre la realidad que acongoja a las demás provincias.

Vecinos ayudando a evacuar pertenencias y a resguardarse en zonas seguras; familias abriendo las puertas de sus hogares a quienes lo perdieron todo; comunidades organizándose de forma espontánea para limpiar escombros y destapar alcantarillas; los trabajadores de la salud, la electricidad y las comunicaciones, trabajando contra reloj, para restablecer los servicios esenciales.

Nuestra Defensa Civil, con sus mecanismo de evacuación y alerta temprana, demostró una vez más su eficacia, minimizando la pérdida de vidas humanas. Pero es en la base, en el barrio, donde en realidad demostramos de lo que somos capaces.

Melissa deja daños cuantificables en infraestructura, pero también deja en evidencia un recurso invaluable que no puede ser barrido por ningún viento: la capacidad de un pueblo para unirse, resistir y levantarse.

La recuperación será larga y difícil, agravada por el asfixiante bloqueo económico que limita y encarece el acceso a recursos. Pero si hay algo que la historia ha demostrado, es que la solidaridad, ese «termómetro de la dignidad humana» como la definió José Martí, será el combustible principal para que el oriente cubano vuelva a ponerse de pie.

La tormenta ha pasado. Ahora, como siempre, llega el turno de la gente.

/lrc/

