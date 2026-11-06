Rolando Castro Marcelo lleva la escuela tunera de atletismo a Dakar 2026 

Las Tunas.- El deporte tunero tendrá una presencia singular en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 , la primera cita olímpica que se celebra en África.

La provincia estará representada por la joven discóbola Adriana Carolina González García, de solo 16 años, mientras que un académico formado en la Universidad de Las Tunas, el Dr. C. Rolando Castro Marcelo, dirige a un velocista mozambiqueño en la misma competición.

A miles de kilómetros de Las Tunas, Castro Marcelo también estará presente en Dakar 2026, aunque no con la camiseta cubana.

Formado en la Universidad de Las Tunas, donde se desempeñó como docente y entrenador de atletismo, es actualmente entrenador de alto rendimiento del atletismo nacional de Mozambique.

En Dakar acompañará al velocista France Roda, quien competirá entre el 8 y el 10 de noviembre y se convertirá en uno de los últimos representantes de la delegación mozambiqueña en viajar a la capital senegalesa.

Su trayectoria académica incluye un doctorado en Ciencias Pedagógicas, un posdoctorado en gestión científica de la formación de investigadores y una producción investigativa centrada en la didáctica del atletismo y la enseñanza deportiva.

Su salto a Mozambique no es solo un destino profesional: representa la proyección internacional de la escuela tunera de Cultura Física, que exporta conocimiento y metodología a otros sistemas deportivos.

Los Juegos de Dakar 2026 reunirán a más de 2.700 atletas de 207 delegaciones en 25 deportes oficiales, y serán los primeros Juegos Olímpicos —en cualquier categoría— celebrados en el continente africano.

Para Las Tunas, la cita tendrá un doble significado: la irrupción de una discóbola de 16 años que empieza a escribir su historia, y la madurez de un entrenador e investigador que, desde la academia tunera, sigue deja huella en el atletismo internacional.

/lrc/