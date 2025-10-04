Condena sociedad civil en el municipio de Colombia intento de agresión a Venezuela

Colombia, Las Tunas.- Ningún gobierno tiene el derecho a intervenir en los asuntos internos de cualquier nación, más si libre y soberanamente han decidido construir su propio presente y futuro, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela.

Ante la amenaza de agresión a esa nación sudamericana por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, el pueblo cubano se solidariza con la patria de Bolívar.

En el municipio de Colombia diversos sectores de la sociedad, apoyan la declaración del gobierno revolucionario de la República de Cuba, en el que enérgicamente se rechaza cualquier agresión armada y altere la paz regional.

En el Instituto Politécnico Industrial Flores Betancourt Rodríguez los estudiantes de segundo y tercer año integrantes de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y trabajadores del centro, patentizaron su respaldo en matutino especial y luego plasmaron sus firmas como muestra de condena condena.

Bárbaro Silvera destacado pedagogo del centro educativo, declaró que «el pueblo cubano siempre condenará toda forma de agresión a los pueblos, y mucho más cuando somos pueblos hermanos, en una región de refrenda la declaración como zona de paz.

Toda forma de injerencia externa que alteré la tranquilidad de las naciones de América es y será condenada enérgicamente por siempre, al que se suma el pueblo de Cuba.

/lrc/