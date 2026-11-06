El viejo continente en la pantalla tunera

El viejo continente en la pantalla tunera

Las Tunas.- Bajo el lema «La cinematografía del viejo continente vista por todos», la provincia de Las Tunas se convierte oficialmente en subsede de la novena edición del Festival de Cine Europeo en Cuba.

Desde este 5 y hasta el 15 de noviembre de 2026, los amantes del séptimo arte en el territorio oriental podrán disfrutar de una selecta programación que acerca diversas miradas, estéticas y conflictos culturales de Europa.

​Este año, el evento adquiere un significado especial al descentralizar sus proyecciones y llegar por primera vez de manera simultánea a seis provincias del país, desafiando las complejidades del contexto energético actual mediante funciones concebidas preferentemente en los horarios de la tarde.

​Las principales salas de la cabecera provincial acogerán los platos fuertes de la muestra con entrada en horarios accesibles:

• ​Viernes 6 de noviembre

◦ ​Película: Mi Voz

◦ ​Lugar: Teatro Tunas

◦ ​Hora: 4:00 p.m.

• ​Martes 10 de noviembre

◦ ​Película: Jippi no more

◦ ​Lugar: Sala Titón

◦ ​Hora: 2:00 p.m.

• ​Miércoles 11 de noviembre

◦ ​Película: Las cuatro almas del Coyote

◦ ​Lugar: Sala Titón

◦ ​Hora: 2:00 p.m.

• ​Jueves 12 de noviembre

◦ ​Película: Yuli (la aclamada cinta de la española Icíar Bollaín inspirada en la vida del estelar bailarín cubano Carlos Acosta)

◦ ​Lugar: Teatro Tunas

◦ ​Hora: 4:00 p.m.

​Como parte de la voluntad de llevar la cultura a todos los rincones, las proyecciones se extienden con fuerza al municipio de Majibacoa, integrando a las salas de video y espacios locales en un circuito cinematográfico descentralizado del 9 al 13 de noviembre:

• ​Lunes 9 de noviembre

◦ ​Película: Jippi no more

◦ ​Sede: Sala de video Charlot

• ​Martes 10 de noviembre

◦ ​Película:¡Gloria! (la vibrante comedia musical de la italiana Margherita Vicario).

◦ ​Sede: Cine Yahima

• ​Miércoles 11 de noviembre

◦ ​Película: Mi voz

◦ ​Sede: Sala de video Vivienda

• ​Jueves 12 de noviembre

◦ ​Película:Las cuatro almas del coyote

◦ ​Sede: Sala de video Las Parras

• ​Viernes 13 de noviembre

◦ ​Película:¡Gloria!

◦ ​Sede: Sala de video Charlot

​Esta cita cultural representa una oportunidad invaluable para el público tunero, consolidando un puente de intercambio estético y humano a través de historias universales que demuestran, una vez más, que el arte cinematográfico trasciende cualquier frontera. ¡Una invitación abierta a disfrutar del mejor cine internacional en comunidad!

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