Leñadores no le dan tregua a los Indios y ratifican su superioridad

LasTunas.- Los Leñadores de Las Tunas continúan haciendo valer su condición de protagonistas en la 65 Serie Nacional de Béisbol, al ir dominando 3-0 la subserie particular frente a los Indios de Guantánamo, uno de los conjuntos con mayores dificultades en la presente campaña.

La superioridad tunera ha quedado reflejada tanto en el resultado como en el comportamiento colectivo sobre el terreno. Con una ofensiva productiva, capacidad para aprovechar las oportunidades y un pitcheo que ha respondido en momentos importantes, los verdirrojos han marcado diferencias ante un rival que no encuentra estabilidad en su juego.

Con este dominio, Las Tunas aprovecha la oportunidad para sumar victorias importantes y fortalecer su posición en la tabla de clasificación, la cual domina ennla zona oriental. Aunque el balance de 3-0 evidencia la diferencia entre ambos conjuntos en esta confrontación, los Leñadores saben que el principal desafío será mantener esa regularidad frente a rivales de mayor exigencia en el camino hacia la etapa decisiva.