Yosbel Cansino se adueña del montículo y se lleva el MVP de la semana

Yosbel Cansino se adueña del montículo y se lleva el MVP de la semana

Lss Tunas.- El pitcheo de los Leñadores de Las Tunas tuvo un nombre propio entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre, el lanzador Yosbel Cansino González, quien fue galardonado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la semana en la Serie Nacional de Béisbol, un reconocimiento que destaca su absoluto dominio desde la lomita.

La labor de Cansino fue sencillamente impecable. En sus dos apariciones, el abridor de los verdirrojos se apuntó dos victorias sin conocer la derrota y sin permitir anotaciones limpias, registrando una efectividad perfecta (PCL: 0.00).

A lo largo de su actuación, el diestro recetó cuatro ponches y mantuvo un control envidiable, reflejado en un WHIP de 1.10, lo que demuestra su capacidad para mantener a los corredores fuera de las bases y apagar cualquier intento de reacción de la ofensiva rival.

Este reconocimiento no solo confirma el gran momento individual de Cansino, sino que evidencia la profundidad y el poderío del equipo de Las Tunas, que ya había saboreado las mieles del MVP semanal de la mano de Henry Quintero.

El hecho de que los Leñadores hayan tenido a dos de sus figuras destacadas como los mejores de la liga en diferentes facetas (la ofensiva de Quintero y ahora el pitcheo de Cansino) representa un gran mérito.

Con una ofensiva demoledora que respalda un pitcheo que muestra que puede mejorar mucho más, los dirigidos por el cuerpo técnico tunero consolidan su candidatura a la postemporada.

Cansino, con su brazo encendido y una efectividad intachable, se erige como un pilar fundamental en el bullpen verdirrojo, demostrando que en Las Tunas no solo se pega, sino que también se sabe lanzar.

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