Diana Leyva lidera una nueva generación del pentatlón cubano

Las Tunas.- La preparación del equipo cubano de pentatlón moderno para los Juegos Centroamericanos de República Dominicana 2026 avanza con ritmo sostenido, a pesar de las limitaciones que enfrenta el deporte cubano.

La falta de acceso a la piscina y la ausencia de un campo de obtáculos han obligado a los atletas a buscar soluciones alternativas para no llegar con déficit a la cita regional, donde el equipo se presenta mayoritariamente renovado.

La tunera Diana Leyva es primera figura de Cuba en esta disciplina y en ella estan centradas las mayores esperanzas de este deporte en el apartado femenino.

En la edición anterior, celebrada en San Salvador 2023, Diana se colgó dos medallas de bronce: una en el relevo mixto junto a su compañero Juan Pablo Vázquez y otra en el relevo femenino acompañada por Delmis Pérez. Ahora, tras superar lesiones, aspira a mejorar el color de esos metales.

A la par de los ajustes físicos, el equipo cubano enfrenta el desafío logístico de conseguir una base de entrenamiento antes de la cita regional. Hasta el momento no hay ningún destino confirmado, aunque la intención es realizar al menos una concentración que sirva de antesala para el principal compromiso internacional del año en Cuba.

El colectivo cubano se caracteriza por su juventud: solo dos integrantes son veteranos, mientras el resto son menores de 20 años que se preparan para su primera competencia de gran nivel. A pesar de la inexperiencia en este tipo de eventos, el cuerpo técnico confía en la preparación y en la voluntad mostrada por los noveles atletas, para quienes esta justa representa una puerta de acceso a futuras competiciones.

Con Diana Leyva como referente y una base de jóvenes con “mucha fuerza y mucha voluntad”, el pentatlón cubano busca sostener su protagonismo regional mientras sortea con creatividad las limitaciones materiales que persisten en su centro de entrenamiento.

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