El deporte ciencia entra en su fase más exigente con la tercera jornada de la Semifinal Provincial

El deporte ciencia entra en su fase más exigente con la tercera jornada de la Semifinal Provincial

Las Tunas.- La Semifinal Provincial de Ajedrez, categoría absoluta, entra hoy en una etapa decisiva con la celebración de su tercera jornada competitiva en la Academia de Ajedrez “Armando Laguna”, sede que desde el pasado 2 de noviembre reúne a los principales talentos del deporte ciencia tunero.

Organizado por la Comisión Provincial de Ajedrez con el respaldo del proyecto “Ajedrez Original”, el certamen se ha convertido en un escenario de alta exigencia técnica, donde clasificados de los eventos municipales y atletas invitados de interés competitivo buscan abrirse paso hacia la gran final provincial.

El formato de juego, establecido a un ritmo rápido de 25 minutos más 30 segundos de incremento por movida, obliga a los participantes a conjugar exactitud estratégica, capacidad de cálculo y una eficiente administración del tiempo, factores determinantes en un torneo de estas características.

La presencia de jugadores provenientes de distintos municipios del territorio confirma además la fortaleza del movimiento ajedrecístico tunero, que encuentra en este evento una vitrina ideal para medir el nivel actual de sus atletas y proyectar a quienes aspiran a figurar entre los mejores exponentes de la provincia

Cuando restan solo dos jornadas para el cierre de la competición, el deporte ciencia vive uno de sus momentos más interesantes en Las Tunas. La concentración, la preparación y la mente fría serán armas indispensables para quienes aspiran a conquistar uno de los tres boletos hacia la Final Provincial y mantenerse en el camino hacia la corona del ajedrez tunero.