35 años forjando campeones: la EIDE «Carlos Leyva», corazón del deporte tunero

Las Tunas.- El 9 de septiembre de 1991, Las Tunas vivió un antes y un después en su historia deportiva. Aquel día abrió sus puertas la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) «Carlos Leyva», en honor al joven tunero fallecido en el atentado de Barbados.

Tres décadas y media después, la institución se convirtió en el principal centro de alto rendimiento de la provincia, un semillero donde el talento y la disciplina se funden para dar forma a los grandes deportistas del futuro.

Lo que comenzó con 22 deportes y 488 estudiantes de sexto y noveno grados, hoy acoge a más de 700 alumnos-atletas distribuidos en 26 disciplinas. Su impacto es innegable: una cifra superior a los 23 mil deportistas ha pasado por sus aulas y terrenos de juego, acumulando más de mil 500 medallas en eventos nacionales e internacionales.

Un forjador de talentos desde la base

Manuel Aquiles Espinosa es parte de la historia viva de la EIDE. Llegó a la institución siendo apenas un joven, recién graduado de la EPEF en Holguín, y hoy, 35 años después, sigue aquí, guiando a las nuevas generaciones de peloteros tuneros.

“En mi formación profesional la EIDE es todo”, afirma con convicción el entrenador de béisbol. “Llegué apenas siendo un niño con solamente la experiencia de la EPEF de Holguín. El metodólogo que estaba en esa época era Pedro Suárez. Le gustó mi forma de trabajo y al curso siguiente comenzaba la EIDE y le faltaba un técnico y se acercó a mí. Y rápidamente acepté, porque yo quería crear mi camino”.

Manuel recuerda que tuvo otras ofertas, pero las rechazó porque sabía que su lugar estaba en la base, trabajando con los más pequeños.

“Yo tenía que empezar a aprender y dirigiendo a los niños es la manera de realmente conocer la esencia del béisbol, para después poderlo llevar a la práctica. Porque hay que conocerlos desde todos los puntos de vista”.

Para este fundador, la recompensa de una vida dedicada a la EIDE no está en los títulos, sino en el día a día.

“Cuando uno comienza en esto, la satisfacción más grande es ver el avance de los muchachos. Mi satisfacción es trabajar aquí”.

Manuel Aquiles defiende con fervor la importancia de esta institución.

“Hay muchos técnicos que rechazan venir aquí porque, claro, hay que trabajar. Hay que tener una vida interna que tienes que cumplir. Tienen sus exigencias, como en todos los lugares. Pero la única manera de formarte como técnico es en esta escuela. Aquí están los mejores muchachos de la provincia y aquí los formamos como peloteros”.

De pupilos a mentores

La mística de la EIDE se transmite de generación en generación. Fernando Álvarez, entrenador de béisbol, es un ejemplo de ello: estudió en la escuela y hoy regresa como formador.

“Para mí la EIDE ha sido una gran escuela guía, ya que fui de los fundadores y nos dio la posibilidad de hoy por hoy tener un mayor conocimiento, formarnos como atletas y luego como profesores. Hoy estamos realizando la función de entrenador y estamos muy orgullosos, ya que podemos transmitir todo aquello que nos dieron, la enseñanza y el desarrollo”.

Aliuska Avilés, entrenadora de taekwondo, llegó a la EIDE en sexto grado y nunca se fue.

“La EIDE para mí ha sido todo. Yo comencé desde que estaba en sexto grado, no como matrícula oficial, pero sí ya venía a entrenar aquí. Toda mi vida la he pasado aquí. Ahora después de entrenadora es un éxito continuar aquí en la EIDE”.

Esa misma pasión la comparte Yanira Crespo, entrenadora de karate con 26 años en esta institución deportiva.

“Aquí me formé como entrenadora. Desde mis inicios, siempre uno tropezando, imagínate, hasta que vamos escalando poco a poco y aprendiendo el día a día de los mismos estudiantes, de los mismos profesores, de nuestros directivos. Es un orgullo para mí formar a esos atletas, de todas esas generaciones que han pasado por nuestras manos”.

Con la mirada puesta en el podio: la pasión de las nuevas generaciones

La pasión de los entrenadores se refleja en la mirada de los jóvenes atletas. Alexander Pompa, del béisbol, lo resume con sencillez, pero con enorme gratitud.

“Es un privilegio estudiar en esta escuela. Porque es muy bonita y nos enseñan muchas cosas. Nos dan lo necesario para ser grandes atletas”.

Rider Vargas Osorio, atleta de taekwondo, lleva cinco años en la institución y tiene claro su objetivo.

“Para mí, estar en la Eide de Carlos Leyva significa mucho, porque esto es una escuela de alto rendimiento. Aunque estemos pasando por algunas situaciones difíciles nosotros siempre vamos a seguir adelante, porque somos fuertes, somos atletas competitivos y siempre vamos a mantener en alto el nombre de nuestra escuela. Llevo cinco años intentando cumplir mis sueños y los voy a lograr”.

Noemí Copetillo y Marian Jiménez Corría, también del taekwondo, comparten el mismo sentimiento.

“Para mí eso ha sido un objetivo muy grande. Yo llegué aquí muy jovencita. No me imaginé que iba a cumplir tantas cosas como las he cumplido hasta ahora. Quiero mantenerme y seguir aprendiendo”, afirma Noemí.

“Yo siento un gran privilegio, la verdad. Llegué aquí en 6to grado y hasta ahora me he mantenido. He tratado de entrenar lo mejor posible para lograr mis resultados. Ya tengo dos medallas, una de bronce y una de oro, y la verdad, para mí es un sueño”, agrega Marian.

Un legado que trasciende generaciones

El hockey sobre césped, la gimnasia, el ajedrez, el béisbol, el tiro con arco, el atletismo, el pentatlón, el triatlón y el boxeo, han sido algunos de los deportes más destacados. Pero más allá de las medallas, la institución es una fábrica de sueños y una forjadora de campeones.

En su 35 aniversario, la EIDE mira hacia el futuro con la misma determinación de aquel 9 de septiembre de 1991. Como bien dice su misión, sigue formando integralmente a estudiantes-atletas comprometidos con su pueblo, con los ideales del deporte y con la filosofía de la Revolución Cubana. Pese a las carencias económicas que afectan al país, la escuela se mantiene firme, porque en sus pasillos y canchas se respira el espíritu de quienes han hecho de este centro parte de su vida.

/abl/