Cuba

Criterio Compartido: abasto de agua, respuestas institucionales y las perspectivas para recuperar el servicio

Redacción Tiempo21 2 visitas
Criterio Compartido: abasto de agua, respuestas institucionales y las perspectivas para recuperar el servicio

Este miércoles en el programa radial Criterio Compartido se analizó uno de los problemas que más llamadas y planteamientos ha generado: el abasto de agua.

La falta prolongada del servicio, dependencia de pipas, salideros, afectaciones por los apagones y respuestas institucionales estarán entre los asuntos abordados a partir de las experiencias planteadas por la población.

Con la presencia del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y contó además con la participación de Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, para examinar problemas, respuestas y perspectivas del programa integral dirigido a recuperar el servicio y reducir su dependencia de las afectaciones eléctricas.

Escuche el programa completo aquí.

/lrc/
Temas: abasto de agua Criterio Compartido Cuba Presidente de Cuba Miguel Dí­az-Canel Bermídez

Deja un comentario