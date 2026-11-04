Criterio Compartido: abasto de agua, respuestas institucionales y las perspectivas para recuperar el servicio

Este miércoles en el programa radial Criterio Compartido se analizó uno de los problemas que más llamadas y planteamientos ha generado: el abasto de agua.
La falta prolongada del servicio, dependencia de pipas, salideros, afectaciones por los apagones y respuestas institucionales estarán entre los asuntos abordados a partir de las experiencias planteadas por la población.
Con la presencia del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y contó además con la participación de Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, para examinar problemas, respuestas y perspectivas del programa integral dirigido a recuperar el servicio y reducir su dependencia de las afectaciones eléctricas.
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