Criterio Compartido: abasto de agua, respuestas institucionales y las perspectivas para recuperar el servicio

Criterio Compartido: abasto de agua, respuestas institucionales y las perspectivas para recuperar el servicio

Este miércoles en el programa radial Criterio Compartido se analizó uno de los problemas que más llamadas y planteamientos ha generado: el abasto de agua.

La falta prolongada del servicio, dependencia de pipas, salideros, afectaciones por los apagones y respuestas institucionales estarán entre los asuntos abordados a partir de las experiencias planteadas por la población.