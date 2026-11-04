Los Leñadores extienden su racha a siete victorias en línea y se afianzan en la cima oriental

Los Leñadores extienden su racha a siete victorias en línea y se afianzan en la cima oriental

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas continúan demostrando su poderío en la zona oriental al vencer con marcador de 9×3 a los Indios de Guantánamo. Con este triunfo, el equipo tunero llega a siete victorias consecutivas y se mantiene firme como líder de la región.

Los verdirrojos lograron su éxito gracias a tres racimos de anotaciones. Los tuneros fabricaron su primer ataque en el mismo primer inning, abriendo el marcador temprano ante el pitcheo de Guantánamo.

Tras los outs iniciales de Héctor Castillo y Yunieski Larduet, Yosvani Alarcón conectó un sencillo de rolling para embasarse. Inmediatamente después, Henry Quintero castigó con un jonrón de fly por el jardín izquierdo, remolcando a Alarcón y anotando él mismo para poner la ventaja parcial en la pizarra. El mayor de los Alarcón también ligó un jonrón en solitario en esa propia entrada.

El verdadero despegue de la ofensiva tunera ocurrió en el quinto inning, donde fabricaron cuatro carreras valiosas. El rally inició con Héctor Castillo recibiendo pelotazo, quien luego se robó la segunda base y avanzó a tercera gracias a un lanzamiento descontrolado.

Luego de una base por bolas a Larduet, Henry Quintero impulsó la primera carrera del inning con un elevado de sacrificio. Con hombres en bases, Yosvany Alarcón conectó un doblete y, tras una base por bolas intencional a Luis Pérez, Deismel Hurtado negoció boleto con las bases llenas para forzar otra anotación.

Finalmente, Yudier Rondón conectó un doblete de fly al jardín derecho que limpió las almohadillas, impulsando dos carreras más y demostrando una excelente mezcla de paciencia, robos y bateo oportuno.

Para sentenciar el encuentro en el sexto inning, Las Tunas volvió a golpear con dos carreras. Héctor Castillo conectó un sencillo de rolling al jardín central y, demostrando nuevamente su velocidad, se robó la segunda almohadilla.

Aunque los siguientes dos bateadores fueron dominados con elevados, Henry Quintero apareció de nuevo en el momento clave para conectar su segundo jonrón de la tarde, esta vez por el jardín central, remolcando a Castillo y sellando el marcador definitivo de 9×3.

La labor en el montículo fue clave para el triunfo. El abridor Andier Reyes Maceo (2-1) se llevó el crédito de la victoria tras lanzar cinco entradas, permitiendo nueve hits, tres carreras limpias y recetando dos ponches.

El relevista Keniel Ferraz se apuntó su primer juego salvado con una actuación dominante de cuatro innings en blanco. Ferraz solo permitió tres hits, ponchó a un bateador y no otorgó bases por bolas, neutralizando por completo a la ofensiva de los Indios en el tramo final del juego.

En el plano ofensivo, los bateadores más destacados fueron Henry Quintero Chávez, quien tuvo una jornada monumental al conectar dos jonrones, anotar dos veces y remolcar cinco carreras; Yudier Rondón Pavón, clave en el quinto inning al ligar un doble y empujar dos carreras; y Yosvani Alarcón Tardío, quien se fue de 4-2 con una anotada y una impulsada, siendo un constante dolor de cabeza para la defensa rival.

Este jueves continuará el enfrentamiento entre tuneros y guantanameros, donde los Leñadores buscarán extender su racha ganadora ante los Indios.

/lrc/