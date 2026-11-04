Desarrollan en Las Tunas Ejercicio Estratégico Moncada 2026

Las Tunas.- A las 9.00 horas de este miércoles dio inicio en Las Tunas el Ejercicio Estratégico Moncada 2026, el cual tiene como colofón el Día Nacional de la Defensa, previsto para el próximo viernes.

La jornada comenzó con la puesta en completa disposición para la defensa del Consejo de Defensa Provincial y la lectura de la tarea táctica, además de la reunión de esclarecimiento de la misión.

Se chequearon las tareas de los diferentes grupos que integran el Consejo de Defensa y se escucharon sus informes sobre las acciones para enfrentar los efectos de la guerra no convencional del enemigo.

También se activaron los puestos de dirección de los Consejos de Defensa Municipales y en todos los órganos de dirección se puntualizaron los planes de puesta en completa disposición para la defensa.

El presidente del Consejo de Defensa de la provincia de Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, recorrió el Centro de Dirección, donde intercambió con los presentes sobre su tarea, la que debe cumplirse con disciplina y responsabilidad.

Por su parte, los grupos de trabajo chequearon sus misiones para garantizar el funcionamiento de la sociedad durante la puesta en completa disposición combativa y para la defensa, bajo la influencia de las acciones del enemigo.

El Ejercicio Estratégico Moncada 2026 continuará este jueves en el territorio tunero con varias acciones en los Consejos de Defensa provincial y municipales.

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