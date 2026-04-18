Arnoy Rojas valora resultados del taekwondo cubano en República Dominicana

Las Tunas.- La selección nacional femenina de taekwondo cumplió todos sus objetivos en el Clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y en el Open celebrados en República Dominicana, según declaró a Tiempo21 su entrenador, el tunero Arnoy Rojas.

El estratega cubano se mostró satisfecho con el desempeño de sus atletas, logrando no solo la clasificación completa del equipo femenino para la justa centroamericana, sino un desempeño sin precedentes: “no se pierde ningún asalto y no se pierde ningún combate. Esto dice mucho del nivel de nuestras atletas y también de la forma en que se ganan todos estos combates, que es con gran diferencia de puntos”.

En cuanto al Open, cuyo propósito era acumular fogueo y medir el rendimiento frente a competidoras de otras regiones, incluso europeas, Rojas destacó que todas las taekwondocas avanzaron en los gramajes. “Hubo un momento que prácticamente en todas las áreas del sexo femenino, ya de semifinales hacia arriba, en casi todos los combates habían atletas cubanas”, explicó.

Aunque el equipo alcanzó cuatro finales sin poder concretar medallas de oro, el entrenador tunero subrayó el valor de los aprendizajes. “Fueron combates reñidos donde prácticamente en dos teníamos el oro y se nos fueron por detalle. Esto nos va a permitir evaluar el proceso y saber en qué tenemos que trabajar para encarar ahora la preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos, que es lo más importante”.

Rojas calificó el torneo como “el termómetro” que indica la actualidad del equipo femenino cubano, del que afirmó: “se encuentra en un buen momento”. El objetivo para la cita centroamericana, adelantó, es acceder a cuatro o cinco finales, un pronóstico que considera alcanzable. “Ahora vamos a dar una semana de descanso para ir con todo”, concluyó.

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