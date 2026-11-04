Celebran en Las Tunas el Día de la Caña de Azúcar

Las Tunas.- Esta provincia, de amplia tradición azucarera, conmemoró el Día de la Caña de Azúcar, un espacio dedicado a reconocer la importancia histórica, económica y social de este cultivo, estrechamente vinculado al desarrollo del territorio. La celebración rindió homenaje, además, al aniversario 197 del natalicio de Álvaro Reynoso, destacado científico cubano e investigador de este noble renglón agrícola.

La fecha constituyó una oportunidad para resaltar el esfuerzo de los trabajadores del sector agroindustrial azucarero, quienes durante generaciones han contribuido al desarrollo económico de la provincia y a la preservación de una tradición que forma parte de la identidad cubana. Así trascendió durante un intercambio con técnicos, especialistas y trabajadores de la agroindustria en el territorio.

Durante el encuentro se destacó el valor de la caña de azúcar como materia prima esencial para la producción de azúcar y otros derivados, así como la necesidad de fortalecer su cultivo mediante un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y la aplicación de nuevas tecnologías agrícolas. Sobre este tema se pronunció Rolando Esteban Bodano Estrada, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) en Las Tunas.

“El Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar mantiene estaciones experimentales en todas las provincias vinculadas al sector, donde se desarrollan programas de fitomejoramiento destinados a obtener variedades altamente productivas y resistentes a plagas y enfermedades como la roya y el carbón”.

La jornada sirvió también para reconocer a quienes mantienen viva la tradición azucarera y ratifican su compromiso con el desarrollo de este importante renglón productivo. Por ello fueron distinguidos con el Premio por la Obra de la Vida Luis Arsenio García Merconchini, Antonio Hidalgo Cecilia, Salvador Santos y Adalberto Tuerruellas Pavón.

El momento resultó propicio, además, para analizar las directivas derivadas de las 176 medidas relacionadas con el sector, tema al que se refirió Dania Canet, presidenta de la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC) en Las Tunas.

“Si queremos rescatar el cultivo eficiente de la caña debemos preparar mejor los suelos, seleccionar correctamente las variedades de acuerdo con su contenido de azúcar y características productivas, además de garantizar una adecuada cobertura de la semilla, vigilar la germinación y resembrar cuando sea necesario para alcanzar rendimientos superiores a las 50 toneladas por hectárea”.

El Día de la Caña de Azúcar, que se celebra cada 4 de noviembre, invita a reflexionar sobre los desafíos actuales del sector y la necesidad de impulsar alternativas que contribuyan al incremento de las producciones y al desarrollo económico de la provincia y del país.

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