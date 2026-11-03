Los Leñadores reciben el Escudo de la Ciudad en el Julio Antonio Mella

Los Leñadores reciben el Escudo de la Ciudad en el Julio Antonio Mella

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas recibieron hace unos días el Escudo de la Ciudad en Asamblea Solemne y este martes les fue entregado este reconocimiento en el estadio Julio Antonio Mella, acompañados por sus aficionados.

La distinción fue entregada por Osbel Lorenzo Rodríguez, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en la provincia, acompañado de la Gobernadora Yelenis Tornet Menéndez y de las autoridades municipales.

El capitán, Yunieski Larduet recibió el galardón a nombre del conjunto verdirrojo, ganador de tres títulos en la pelota cubana, mientras la afición ratificó que los Leñadores son el orgullo de su pueblo.

El escudo de la Ciudad es la máxima distinción que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular de Las Tunas. También obtuvo este mérito la gloria del deporte Ermidelio Urrutia y la Universidad de Las Tunas.

La sesión solemne incluyó otros reconocimientos, como la Distinción Hijo Ilustre a siete tuneros destacados, la condición de Huésped Ilustre a diputados y amigos de la solidaridad internacional, placas conmemorativas por el 50 aniversario del Poder Popular y los 230 años de la ciudad, así como el reconocimiento a más de 80 delegados con larga trayectoria de servicio a la comunidad.

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