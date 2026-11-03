Leñadores afianzan su liderato en el oriente tras vencer a Guantánamo 

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas continúan su paso arrollador en la zona oriental. Con la victoria de este martes 6×5 sobre los Indios de Guantánamo, el equipo tunero llegó a 17 triunfos y suma cinco victorias consecutivas, consolidándose en la cima de la tabla.

El duelo, disputado en el estadio Julio Antonio Mella, fue un toma y dame donde la ofensiva tunera y el control del bullpen marcaron la diferencia.

El abridor tunero, Eliander Bravo Velázquez, trabajó durante cinco innings, permitiendo cinco hits, tres carreras ( dos limpias) y ponchó a dos contrarios. Sin embargo, el triunfo se lo acreditó el relevista Alberto Pablo Civil Jr. (1-0), quien lanzó 2.2 entradas con un hit, sin permitir carreras y manteniendo a raya a los indios para sellar el triunfo. Rodolfo Díaz Silva también sumó su granito de arena en el relevo intermedio.

Por los guantanameros, la derrota recayó sobre Damián Bello Lescay (0-1), quien no pudo contener el empuje tunero en los innings finales, arruinando una decente labor del abridor Joel Tejeda Claro, quien dejó el juego en ventaja antes de salir en el sexto episodio.

La maquinaria ofensiva de los Leñadores anotó de forma escalonada. Abrieron el marcador en el segundo inning con anotación de Yosvani Alarcón. En el cuarto, Yudier Rondón pisó el plato.

El quinto capítulo trajo consigo el poderío, con un indiscutible jonrón de Yordanis Alarcón por el jardín izquierdo. La fiesta continuó en el sexto inning, donde fabricaron dos carreras: Norge Torres anotó tras un elevado de sacrificio de Alarcón, y Yunieski Larduet pisó la goma aprovechando un error defensivo.

La última carrera tunera cayó en el séptimo inning, nuevamente con Yudier Rondón anotando, para poner el definitivo 6×5 tras un intento de remontada de los locales en la parte alta de esos mismos innings.

La ofensiva de Las Tunas conectó 13 hits en total con destaque para: Yunieski Lardue de 4-2, con dos dobles y una carrera impulsada.

Yordanis Alarcón de 5-2, con dos carreras anotadas y una impulsada, además de su cuadrangular. Jorge de Jesús Torres de 4-3, una anotada y una impulsada.Yudier Rondón: 4-2, una anotada y una impulsada. Por último, Yosvani Alarcón de 2-2.

Por Guantánamo, lo más destacado estuvo en los maderos de Leoneliks Escalante (3-1, doble, 1 CI), Dánger Casi (con 1 hit y 1 anotada) y Brian Martínez (4-1, 1 CI).

Este miércoles los Leñadores buscarán extender su racha ganadora. Para ello, el director del equipo ya ha anunciado que el lanzador Andier Reyes subirá a la lomita, buscando darle a Las Tunas su victoria número 18 y su sexto triunfo consecutivo en la zona oriental.

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